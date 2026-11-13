Prețul exorbitant la care s-a vândut la licitație sabia laser a lui Darth Vader din filmul „Războiul Stelelor: Imperiul contraatacă”

Dintr-o galaxie foarte, foarte îndepărtată, la o casă de licitație din Texas – o sabie laser care a fost purtată de Darth Vader la momentul când a spus faimoasa replică „Sunt tatăl tău” s-a vândut la prețul de 4,87 milioane de dolari.

Joi, 12 noiembrie, sabia laser vândută la licitație de Heritage Auctions din Dallas a devenit cel mai scump obiect din franciza „Războiul Stelelor” („Star Wars”).



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Obiectul de recuzită a fost folosit de actorul David Prowse și de către cascadorul Bob Anderson, un olimpic la scrimă, în mai multe scene de luptă din filmul „Imperiul Contraatacă” („Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back”).

Cel mai cunoscut moment în care a fost mânuită sabia laser a fost în duelul din Orașul Norilor, în care Darth Vader (numele real al personajului fiind Anakin Skywalker, fostul cavaler Jedi care s-a alăturat forței întunecate) îi taie mâna fiului său, Luke Skywalker, înainte de a-i dezvălui că este tatăl acestuia.

Trei ani mai târziu, în „Întoarcerea Cavalerului Jedi” („Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi”), același obiect de recuzită a fost mânuit în confruntarea cu Împăratul Palpatine din sala tronului. În catalogul de vânzări scrie că obiectul de recuzită ar fi fost folosit „probabil” și în filmul din 1977 „O nouă speranță” (Star Wars: Episode IV – A New Hope”), dar compania de acțiuni n-a putut confirma.

În iulie, o altă sabie laser cu mâna tăiată a lui Luke Skywalker (actorul Mark Hamill) a fost vândută cu 3,75 milioane de dolari la o licitație, fiind al doilea cel mai scump obiect de recuzită din seria „Războiul Stelelor” din istorie.

La licitație sunt puse la vânzare alte 27 de săbii folosite de Obi Wan Kenobi la tinerețe (Ewan McGregor), Rey Skywalker (Daisy Ridley), Dart Maul (Ray Park), precum și două săbii laser mânuite de Anakin Skywalker (Hayden Christensen) în „Amenințarea Fantomei” (Star Wars: Episode I – The Phantom Menace”) și în „Răzbunarea Sith” („Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith”), la prețul de 162.500 dolari fiecare.

Alte obiecte de recuzită din filmele „Războiul Stelelor” care au făcut istorie a fost miniatura la nava spațială de luptă „Red Leader X-wing Starfighter”, vândută la 3,13 milioane de dolari, precum și un robot R2-D2 complet asamblat, vândut la 2,75 milioane de dolari în 2017, potrivit CNN.

Sursa Foto: Profimedia