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Un porc a fost filmat cum se plimba liber pe lângă celebrul hotel de 5 stele, Marriott, din București

Elena Popescu
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Scene neobișnuite au fost surprinse în apropierea celebrului hotel de cinci stele Marriott. Un porc a fost filmat cum se plimba liber, printre mașini.

Animalul a fost văzut pe stradă în timp ce mergea nestingherit, de parcă ar fi fost la el în ogradă, spre surprinderea celor care l-au întâlnit. Mai mult, un șofer a fost nevoit să frâneze atunci când s-a trezit cu Ghiță în fața mașinii.

Imaginile amuzante cu porcul din centrul Capitalei au fost postate pe rețelele sociale. Autorul postării a scris în dreptul clipului video ”Balcani în noiembrie. Vine Crăciunul. Mi-am adus aminte de Ferma Animalelor”, iar comentariile nu au întârziat să apară.

”Vezi să nu ți ceară buletinu că filmezi fără să ai voie:)”, ”E pauză de lucru în Parlament”, ”Îl așteaptă cineva pe Ghiță la portiță”, ”A fugit cotletu”, sunt doar câteva dintre acestea.

Apariția porcului în centrul Bucureștiului este cu atât mai neobișnuită cu animalul este liber într-o zonă urbană circulată, la mică distanță de unul dintre cele mai cunoscute hoteluri din Capitală.

Deocamdată nu se știe de unde a apărut porcul și nici cum a ajuns să circule liber pe străzile Bucureștiului sau cui îi aparține.

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