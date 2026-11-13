Luca Niculescu, oaspetele Familiei Regale la Palatul Elisabeta. Premierul a luat dejunul cu Majestatea Sa Margareta

Prim-ministrul Luca Niculescu a fost primit vineri, 13 noiembrie 2026, de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, la Palatul Elisabeta. Premierul a venit la întâlnirea cu Familia Regală cu un buchet generos de flori albe, pe care i l-a oferit Majestății Sale.

Întâlnirea a început în grădina Palatului Elisabeta, unde șeful Executivului a fost întâmpinat de Familia Regală.

Ulterior, Luca Niculescu a luat dejunul alături de Majestatea Sa Margareta și de Principele Radu.

Premierul va semna în Cartea de Aur a Palatului Elisabeta

După dejun, prim-ministrul va fi invitat în Sala Regilor, unde va semna în Cartea de Aur a Palatului Elisabeta.

Luca Niculescu și membrii Familiei Regale au făcut o fotografie oficială pentru a marca întâlnirea.