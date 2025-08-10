Prima pagină » Actualitate » Românii se coc în case și apartamente de frica noilor facturi la energie. Verile vor deveni la fel de costisitoare ca iernile

Rene Pârșan
10 aug. 2025, 20:21, Actualitate
FOTO - caracter ilustrativ

Cu valul de căldură sufocantă, ce nu de semne să se oprească, mulți români privesc cu teamă spre cutia poștală. Primele facturi la curent din august se anunță usturătoare, după săptămâni întregi în care aerul condiționat a mers aproape non-stop. Specialiștii avertizează că în anii ce vin, verile ar putea ajunge să coste la fel de mult ca iernile, din cauza consumului uriaș de energie.

Panourile solare pot aduce economii importante, dar nu rezoltă total problema.

Mulți români renunță la aerul condiționat de teama facturilor. Alții, în schimb, când vipia care încinge aerul și afară și în casă îi ține lipiți de aerul condiționat nu renunță în ciuda costurilor mari.

Specialiștii spun că verile din ce în ce mai fierbinți vor fi ca iernile. În privința consumului de energie, numai la mijlocul lunii iulie, consumul național de curent a depășit 8000 de megawați. Aceste valori mari sunt mai degrabă specifice pentru o zi de iarnă.

