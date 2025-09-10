Românii trăiesc mai mult, conform datelor de la Statistică. Care este speranța de viață și care este județul în care se trăiește cel mai mult

Românii trăiesc mai mult, potrivit datelor de la Statistică, speranța de viață a ajuns anul trecut la 77 de ani, cu doi ani în plus față de 2023. Datele mai arată că femeile trăiesc, în medie, cu 6 ani mai mult decât bărbații. Viața mai lungă s-ar datora accesului mai ușor la servicii medicale și unui stil de viață mai sănătos.

Cu glume și povești care nu se termină niciodată, domnii din imagini se întâlnesc în fiecare zi, în Parcul Tineretului, din Capitală. În București, speranța medie de viață ajunge la 75 de ani pentru bărbați și 81, pentru femei, depășind media națională.

La fel se întâmplă și în alte orașe mari, unde oamenii au, în general, venituri mai bune, acces ușor la serviciile medicale, dar și un nivel de educație mai ridicat. Totuși, mulți spun că adevărata împlinire la bătrânețe vine din alte lucruri.

Potrivit datelor de la statistică, cei mai longevivi rămân locuitorii din Vâlcea. Bărbații de aici trăiesc cel mai mult. Speranța de viață ajunge la 80 de ani, iar la femei, cu cinci ani peste. În comuna Galicea, de exemplu, locuiește și cel mai bătrân om din Europa, care are 112 ani și 4 luni.

De regulă, în zonele montane, unde aerul este mai curat, sau în orașele unde există stațiuni balneare, oamenii trăiesc mai mult. Așa se explică și diferențele dintre regiuni. Cea mai lungă bătrânețe o au cei care locuiesc în Centrul și N-V țării, în jur de 78-79 de ani. Iar cea mai mică speranță de viață este în sud-est, 76 de ani. Sunt însă puțini cei care vin din urmă, pentru că numărul nașterilor este, în continuare, mai mic decât cel al deceselor, potrivit Știrile Pro TV.

