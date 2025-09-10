Prima pagină » Actualitate » Românii trăiesc mai mult, conform datelor de la Statistică. Care este speranța de viață și care este județul în care se trăiește cel mai mult

Românii trăiesc mai mult, conform datelor de la Statistică. Care este speranța de viață și care este județul în care se trăiește cel mai mult

10 sept. 2025, 23:39, Actualitate
Românii trăiesc mai mult, conform datelor de la Statistică. Care este speranța de viață și care este județul în care se trăiește cel mai mult

Românii trăiesc mai mult, potrivit datelor de la Statistică, speranța de viață a ajuns anul trecut la 77 de ani, cu doi ani în plus față de 2023. Datele mai arată că femeile trăiesc, în medie, cu 6 ani mai mult decât bărbații. Viața mai lungă s-ar datora accesului mai ușor la servicii medicale și unui stil de viață mai sănătos.

Cu glume și povești care nu se termină niciodată, domnii din imagini se întâlnesc în fiecare zi, în Parcul Tineretului, din Capitală. În București, speranța medie de viață ajunge la 75 de ani pentru bărbați și 81, pentru femei, depășind media națională.

La fel se întâmplă și în alte orașe mari, unde oamenii au, în general, venituri mai bune, acces ușor la serviciile medicale, dar și un nivel de educație mai ridicat. Totuși, mulți spun că adevărata împlinire la bătrânețe vine din alte lucruri.

Potrivit datelor de la statistică, cei mai longevivi rămân locuitorii din Vâlcea. Bărbații de aici trăiesc cel mai mult. Speranța de viață ajunge la 80 de ani, iar la femei, cu cinci ani peste. În comuna Galicea, de exemplu, locuiește și cel mai bătrân om din Europa, care are 112 ani și 4 luni.

De regulă, în zonele montane, unde aerul este mai curat, sau în orașele unde există stațiuni balneare, oamenii trăiesc mai mult. Așa se explică și diferențele dintre regiuni. Cea mai lungă bătrânețe o au cei care locuiesc în Centrul și N-V țării, în jur de 78-79 de ani. Iar cea mai mică speranță de viață este în sud-est, 76 de ani. Sunt însă puțini cei care vin din urmă, pentru că numărul nașterilor este, în continuare, mai mic decât cel al deceselor, potrivit Știrile Pro TV.

Autorul recomandă:

Speranța de viață a românilor atinge cel mai ÎNALT nivel din ultimii 30 de ani, dar suntem tot la coada UE. Care e țara cu cei mai longevivi oameni

TOPUL țărilor cu cele mai mari speranțe de viață. Care sunt secretele locuitorilor

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Există un tip de electorat în POLONIA care nu mai acceptă tot ce i se spune despre războiul din Ucraina”
23:40
Dan Dungaciu: „Există un tip de electorat în POLONIA care nu mai acceptă tot ce i se spune despre războiul din Ucraina”
BREAKING NEWS 🚨 E oficial. Charlie Kirk a murit. Anunțul a fost făcut chiar de Donald Trump: Era iubit și admirat de TOȚI, în special de mine, iar acum nu mai este
23:07
🚨 E oficial. Charlie Kirk a murit. Anunțul a fost făcut chiar de Donald Trump: Era iubit și admirat de TOȚI, în special de mine, iar acum nu mai este
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Ursula este liderul unei Europe care are poporul european la bază, deși nu are MANDAT”
23:00
Dan Dungaciu: „Ursula este liderul unei Europe care are poporul european la bază, deși nu are MANDAT”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „BRUXELLES-UL vrea să preia prerogativele statelor naționale”
23:00
Dan Dungaciu: „BRUXELLES-UL vrea să preia prerogativele statelor naționale”
POLITICĂ Anchetat, fără funcție și fără Voiculescu, Piedone face un apel patetic pentru crearea unui partid: Țara are nevoie de noi
22:39
Anchetat, fără funcție și fără Voiculescu, Piedone face un apel patetic pentru crearea unui partid: Țara are nevoie de noi
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „AMERICA negociază fără nicio perdea în perspectiva unei noi ordini mondiale”
22:26
Dan Dungaciu: „AMERICA negociază fără nicio perdea în perspectiva unei noi ordini mondiale”
Mediafax
Elena Lasconi, primul interviu după alegerile prezidențiale: „Știu că aș fi câștigat alegerile”
Digi24
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19 drone rusești
Cancan.ro
Vine urgia în România! Cod galben de intemperii necruțătoare: ploi torențiale și vijelii
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Operațiunea „Buget frumos pe hârtie”. Ce riscă Guvernul Ciolacu dacă a măsluit cifrele economice pe 2024
Mediafax
Reacția Rusiei privind incidentele cu drone din Polonia. Ce spune ministerul rus al Apărării
Click
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima reacție după incident: A venit aici pentru siguranță
Digi24
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 de miliarde USD
Cancan.ro
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a distrus soarta
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
StirileKanalD
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
KanalD
El este Marius, românul care și-a pierdut viața în accidentul de motocicletă, în Italia. Urma să devină tată pentru a doua oară
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
Așteptarea a luat sfârșit! A fost găsit al doilea Pământ
Capital.ro
Se renunță încet la numerar. Cum preferă să plătească peste jumătate dintre români
Evz.ro
Misterul comorilor lui Decebal de la Dealul Orlea. Ce enigme au rămas neelucidate
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
Emoții mari pentru Elena Udrea! Ce spune despre prima zi de școală a fiicei sale: „Lucrul cu adevărat extraordinar este minunea pe care Dumnezeu a făcut-o, ca eu să fiu în sfârșit cu ea”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
Poluarea cauzată de combustibilii fosili provoacă valuri de căldură frecvente și severe