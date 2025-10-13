Românii vor plăti taxa universală la orice tranzacție. Câți bani vor scoate din buzunar dacă legea va fi aprobată

Românii ar putea plăti taxa universală la orice tranzacție, dacă s-ar aproba propunerea legislativă ce vizează introducerea unei taxe universale pe toate plățile și tranzacțiile din țară.

Această propunere a stârnit deja un val de controverse printre cetățeni. Momentan, legea se află în dezbatere, iar guvernanții susțin că o astfel de taxă ar putea să devină o sursă importantă de venituri pentru stat. Propunerea vizează introducerea unei taxe aplicabile oricărei mișcări de bani din economie. Ea ar include toate formele de tranzacții financiare, de la retrageri de numerar la plăți cu cardul, transferuri bancare sau plăți mobile, scrie romaniatv.net.

Implementarea taxei universale ar fi facilitate de extinderea plăților digitale, iar ea ar permite colectarea automată a taxei, fără intervenție umană, prin intermediul instituțiilor bancare și al procesatorilor de plăți, care ar acționa ca agenți de încasare, cum ar fi comisioanele bancare actuale. Spre exemplu, în cazul unei taxe de 0,2%, o tranzacție de 2.000 de lei precum o retragere de la bancomat ar fi taxată cu 4 lei.

Momentan, legea privind taxa universală se află în dezbatere, dar a stârnit deja un val de nemulțimiri. Tot mai mulți români se plâng că nu mai fac față valului de scumpiri.

Noi sisteme de taxare a cet ățenilor , din ianuarie 2026

Autoritățile din țară au precizat că lucrează la o reformă fiscal care va schimba fundamental modul în care sunt calculate taxele locale, trecând de la actualul sistem bazat pe grile și evaluări fixe la unul dinamic, raportat la valoarea reală de piață a bunurilor, scrie capital.ro.

Astfel, un nou sistem de taxare a proprietăților, bazat pe valoarea de piață, este în pregătire și ar putea fi implementat în România, în 2026.

,,Administrația locală trebuie să primească un instrument prin care impozitarea să fie echitabilă. Adică o valoare cât de mult se poate apropiată de valoarea pieței. Și atunci impozitul să se calculeze în funcție de acest lucru. Catalogarea se face deja într-un sistem cu plusuri și cu minusuri, cu bune și cu rele, la notari. Acolo, deja există o încadrare […] în funcție de care se plătesc taxele notariale. Dar nu este un sistem perfect pentru impozitare. Am început să lucrăm la acest nou sistem pornind de la evaluările de la notari și putem să-l perfecționăm.”, a declarat vicepremierul Tanczos Barna.

Românii care dețin proprietăți impozabile trebuie să știe că acest sistem de taxare nu va fi gestionat de ANAF, ci de către autoritățile locale, mai precis, de Primărie. Cetățenii vor fi informați despre nivelul taxelor din fiecare localitate, iar cei care au datorii la stat și sunt rău-platnici vor fi supravegheați de autorități.

Autoritățile doresc să creeze o platformă digital accesibilă publicului, unde fiecare contribuabil să poată consulta taxele și impozitele din orice localitate. De altfel, taxele și impozitele pe proprietăți vor continua să crească și la anul. De asemenea, se are în vedere și introducerea unei taxe universale pentru toate plățile și tranzacțiile din România.

Autorul recomandă:

Un bărbat din Ilfov a aflat că e „mort” de 20 de ani. „La taxe sunt viu, dar în acte apar decedat”

Adevărul despre taxa pentru mașinile care nu sunt înmatriculate în București. Nu este o propunere a Primăriei Capitalei, ci ideea unui consilier