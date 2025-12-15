Romanița Iovan, despre relația cu fiul ei. ”Nu cred că a fost o ruptură, decât fizică”

Romanița Iovan, în vârstă de 61 de ani, a vorbit despre fiul ei, Albert, și despre relația pe care o are cu acesta.



Romanița Iovan este fost model, creatoare de modă și femeie de afaceri. Este mama unui băiat, Albert, din mariajul cu pilotul Adrian Iovan. Adolescentul are adrenalina în sânge și este pilot de raliu. Adrian Iovan și-a pierdut viața în tragedia aviatică din Munții Apuseni, care a avut loc în 2014.

De mulți ani, Romanița Iovan are o relație cu avocatul Iulian Gogan, care este cu 11 ani mai mic decât ea. Creatoarea de modă a dezvăluit că este logodită cu Iulian Gogan, iar acest lucru s-a întâmplat înainte ca cei doi să cunune un cuplu.

Fiul Romaniței Iovan se află la studii în străinătate. Vedeta a vorbit, pentru revista Elle, despre fiul ei, de care este foarte mândră, dar și despre legătura la distanță pe care o are acum cu el.

Romanița Iovan, despre relația cu fiul ei. ”Legătura este în continuare la fel de puternică. Poate chiar mai puternică la distanță”

”Nu cred că a fost o ruptură, decât fizică. Legătura este în continuare la fel de puternică. Poate chiar mai puternică la distanță. Vorbim de 2-3 ori pe zi și de multe ori, datorită tehnologiei, video call. Așa l-am și văzut live când s-a tuns în stilul pușcaș marin… m-am speriat atunci, dar m-am bucurat că așa a vrut el. (…) Chiar dacă e la distanță, simțim că suntem împreună, unul pentru altul, și de acum înainte, toată viața”, a explicat Romanița Iovan.

”Cea mai mare realizare pentru mine este, de fapt, cea a fiului meu. Investiția în educația lui Albert este pe primul plan în viața mea și a meritat. Și-a îndeplinit visul de a fi student la o facultate pe care o apreciază și pe care o iubește, pe o meserie pe care și-a dorit-o, Inginerie Automobilistică, acolo unde se va desfășura în următorii 3 ani. Masterul nu știu unde o să-l facă, poate tot acolo sau în altă parte. Sunt foarte mândră de el și este cea mai mare realizare”, a mai declarat creatoarea de modă.