Românul care a omorât două escorte în Italia, mărturii uluitoare în fața instanței. Care a fost motivul crimelor

Vasile Frumuzache, românul care a mărturisit uciderea Anei și a Denisei, două prostituate române din Prato și Montecatini, a făcut declarații halucinante în sala de judecată, cu privire la victimele sale, de față cu soția sa. Timp de o oră și douăzeci de minute, criminalul a răspuns la întrebările avocatului Diego Capano, reconstituind circumstanțele uciderii celor două escorte, relatează Corriere della Sera.

„Am ucis-o pe Maria Denise Păun din frică, iar pe Ana Maria Andrei din dispreț”

În timpul anchetei, Vasile Frumuzache a mărturisit cu sânge rece că el le-a ucis pe cele două femei: pe Ana Maria Andrei, în august 2024, la Montecatini Treme, în vârstă de 27 de ani, și în mai 2025, la Prato, pe Maria Denisa Păun.

Criminalul a vorbit despre copilărie și despre abuzurile pe care le-a suferit din partea tatălui său: „Nu l-am mai văzut de douăzeci de ani. Din păcate, nu am putut studia, așa că am început să lucrez”.

Potrvit declarațiilor sale, bărbatul a lucrat ca muncitor agricol în Sicilia, apoi s-a căsătorit, s-a mutat în zona Pistoia, unde i s-au născut cei doi copii. „Lucrurile mergeau bine cu soția mea, spre deosebire de ceea ce se întâmplase în familia mea de origine, unde totul se destrămase. Cu toate acestea, căutam în mod obișnuit experiențe sexuale plătite. Vizitam aproape zilnic site-urile pornografice: era un impuls pe care nu-l puteam controla. Știam că era greșit, așa că după, mă simțeam vinovat. Dar apoi o luam de la capăt”.

Ulterior, bărbatul a explicat că a contactat doar trei escorte, inclusiv pe cele două femei. Într-o seară, în iulie 2024, fiind singur acasă, individul alege să o contacteze pe Ana Maria Andrei. S-au întâlnit în Montecatini și a plimbat-o puţin cu maşina, el căutând un loc retras pentru a face sex. „Voia să știe dacă sunt italian. Când i-am spus că sunt român, s-a răzgândit. M-a găsit dezgustător. Am încercat să o conving: «Sunt un tip curat». Am încercat să o țin pe loc, dar a coborât din mașină și am urmărit-o pentru că voiam să mă înțeleg cu ea. Îmi amintesc vag că am înjunghiat-o, am lovit-o la gât. Când am văzut că nu se mișcă, am știut că e moartă. Apoi m-am aşezat pe jos pe pământ şi am stat acolo până dimineața, veghind asupra ei.”

”Nu știu de ce am făcut-o”

Întrebat de ce a ucis-o pe Ana Maria, criminalul a declarat: „ Din cauza cuvintelor ei, dezgustul pe care îl simțea pentru mine”.

Mai departe, Framuzache a povestit și despre a doua sa victimă, Denisa Păun. În seara zilei de 15 mai 2025, a contactat-o ​​și apoi s-au întâlnit la pensiunea din Prato.

„Mai întâi am vorbit: i-am povestit despre munca și despre căsnicia mea. După ce am făcut sex, mi-a cerut bani în schimbul tăcerii: dacă îi dădeam 10.000 de euro, nu-i spunea soției mele despre întâlnirea noastră. Am crezut că e o glumă, dar ea a insistat. M-am înfuriat și am atacat-o. Am făcut-o de teamă să nu-mi pierd familia. Dimineața, i-am dus pe copii la școală și apoi am decapitat-o ​​pe Denisa. Nu știu de ce am făcut-o”.

Frumuzache adaugă apoi: „Am auzit mereu voci în interiorul meu, însă nu pot spune dacă le-am auzit şi în momentul în care am ucis. Era ca și cum cineva îmi spunea că viața mea nu are sens”.

Pe data de 4 februarie, bărbatul a încercat să evadeze din închisoarea Sollicciano. În fața instanței acesta a povestit de ce a recurs la acest gest: „Am vrut să-mi protejez familia. În timpul primei audieri, o rudă a unei victime aflată în sala de judecată m-a amenințat că mă va ucide, mimând gestul de a-mi tăia gâtul”. Din acest motiv, procurorul Luca Tescaroli a solicitat ca dosarul să fie trimis la parchet. Procurorul l-a acuzat și de jaf în legătură cu banii pe care, conform mărturiei lui Frumuzache în instanță, i-a furat după crime de la cele două escorte: 200 de euro de la Ana Maria și 2.000 de euro de la Denisa. Banii au fost găsiți într-o șosetă din valiza luată de la pensiunea Ferrucci.

