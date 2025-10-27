A MURIT românul devenit faimos după ce le-a dăruit palincă de gutui Regelui Charles și Papei Francisc. Cine a fost Sandu de la Pericei

Alexandru Tătar, cunoscut drept Sandu de la Pericei, unul dintre primii întreprinzători din Oradea și un simbol al tradițiilor sălăjene, s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani, după o scurtă, dar grea suferință. Renumit pentru pălinca sa de gutui, pe care a dăruit-o personalităților precum Regele Charles al III-lea și Papa Francisc, Sandu de la Pericei va fi înmormântat în satul său natal.

Este zi de doliu în comunitatea orădeană și în județul Sălaj, după ce Alexandru Tătar, cunoscut de vecini drept Sandu de la Pericei, a încetat din viață duminică seara, la vârsta de 78 de ani, după o suferință îndelungată.

Originar din Pericei, un sat cu o puternică identitate greco-catolică și cu rădăcini adânci în istoria națională, Alexandru Tătar a fost o figură respectată atât pentru spiritul său antreprenorial, cât și pentru dragostea față de tradițiile românești.

Stabilit la Oradea, el a fost unul dintre primii întreprinzători ai orașului după 1990, înființând firma Sandu de la Pericei SRL în anul 1991. În paralel, a fost membru devotat al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, primindu-și carnetul de partid chiar de la Corneliu Coposu.

Sandu de la Pericei se mândrea mereu cu originea sa și cu legătura de sânge cu marele om politic Iuliu Maniu, fost președinte al PNȚ și artizan al Marii Uniri.

„Sunt o spiță din neamul lui Maniu”, obișnuia să spună cu mândrie, scrie ebihoreanul.ro.

Pălinca de gutui, un brand național, oferit Regelui și Papei

De-a lungul anilor, Alexandru Tătar a transformat pasiunea pentru distilerie într-un adevărat brand local. Pălinca de gutui „Sandu de la Pericei” a devenit un simbol al tradiției sălăjene, recunoscută pentru calitatea sa excepțională.

Mândru de rădăcinile sale, Sandu a dus băutura tradițională românească peste hotare, oferind sticle de pălincă unor personalități precum Regele Charles al III-lea al Marii Britanii (pe atunci Prinț de Wales) și Papa Francisc, în timpul vizitelor acestora în România.

Pe lângă pasiunea pentru distilerie, Alexandru Tătar a fost și un promotor activ al satului său natal. El a inițiat construirea unui „monument al cepei” în Pericei, localitate celebră pentru producția sa agricolă.

Orădenii care doresc să își ia rămas bun de la Sandu de la Pericei o pot face miercuri, 29 octombrie, de la ora 16:00, la Capela Steinberger din Cimitirul Municipal, unde va avea loc slujba de priveghere, oficiată de episcopul greco-catolic al Oradiei, Prea Sfințitul Virgil Bercea.

Potrivit dorinței sale, Alexandru Tătar va fi înmormântat în satul natal, Pericei, sâmbătă, 1 noiembrie, începând cu ora 11:30.