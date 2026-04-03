Prima pagină » Știri externe » Haos pe piața energetică globală. UE se pregătește pentru o criză de durată. Scenariul include raționalizarea combustibilului

Se anunță haos pe piața energetică globală. Uniunea Europeană analizează și se pregătește pentru o criză energetică de lungă durată. Dan Jørgensen, comisarul european pentru energie, a declarat că „țările trebuie să se asigure că au ceea ce le trebuie”.

La momentul actual, Uniunea Europeană are în vedere „toate posibilitățile”, în timp ce se pregătește pentru o criză energetică de durată. La rândul ei, această criză a fost generată de războiul din Orientul Mijlociu. Dan Jørgensen, comisarul european pentru energie, a făcut o serie de declarații pentru Financial Times.

Dan Jørgensen: „Aceasta va fi o criză de lungă durată”

Printre „toate posibilitățile” menționate de comisarul european se află și raționalizarea combustibilului. De asemenea, lista include și eliberarea unei cantități mai mari de petrol din rezervele de urgență. Următoarele săptămâni sunt cruciale pentru unele produse mai „critice”, menționează oficialul.

Haosul pe piața energetică a apărută odată cu atacurile asupra infrastructurii energetice din Golf, precum și închiderea aproape totală a strâmtorii Ormuz.

„Aceasta va fi o criză de lungă durată, prețurile la energie vor fi mai mari pentru o perioadă foarte lungă de timp. Ne așteptăm ca situația să fie și mai gravă în săptămânile următoare”, a spus comisarul european.

Acum, o îngrijorare pendulează printre oficialii UE.

„Conform analizei noastre, această situație va fi una de lungă durată, iar țările trebuie să se asigure că au ceea ce le trebuie. (UE – n.r.) nu se află încă într-o criză a securității aprovizionării. (Se elaborează planuri cu scopul de a face față – n.r.) efectelor structurale și de lungă durată. Adică, mai bine să fii pregătit decât să-ți pară rău”, a spus el.

În condițiile în care „situația se agravează”, comisarul european „nu va exclude” o nouă eliberare a rezervelor strategice de energie. El a mai menționat că UE nu va face modificări legislative în acest sens.

„Tratăm această chestiune cu foarte mare seriozitate și suntem pregătiți să o facem atunci când și dacă va fi necesar. Trebuie să ne păstrăm opțiunile deschise, iar dacă aceasta este într-adevăr, așa cum prevăd, o criză de lungă durată, atunci vom avea nevoie de aceste instrumente și într-o etapă ulterioară”, a spus comisarul.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe