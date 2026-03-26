Taxa de drum se scumpește constant de la 1 septembrie 2025. Creșterea continuă și în 2026. Rovinieta s-a scumpit semnificativ în ultimii ani, iar modificările introduse prin lege au avut un impact direct asupra tuturor șoferilor din România.

Pentru autoturisme (categoria A), prețurile au crescut semnificativ față de anii anteriori. De exemplu, rovinieta anuală a urcat de la aproximativ 28 de euro la 50 de euro, iar cele pe perioade mai scurte s-au majorat și ele: 1 zi costă aproximativ 3,5 euro, 10 zile 6 euro, 30 de zile 9,5 euro și 60 de zile 15 euro. Această scumpire a fost una considerabilă, în unele cazuri tarifele aproape dublându-se. De asemenea, au crescut și amenzile pentru lipsa rovinietei, ajungând între 500 și 1.000 de lei pentru autoturisme, atrage atenția BZI. În 2026 au apărut schimbări importante în sistem: pentru vehiculele de transport marfă de peste 3,5 tone începe implementarea sistemului TollRo, unde taxa va fi calculată în funcție de distanța parcursă, nu doar de perioadă.

Pe termen lung, autoritățile analizează noi modificări, inclusiv diferențierea tarifelor în funcție de nivelul de poluare sau noi creșteri treptate, însă acestea nu sunt încă aplicate complet pentru autoturisme.

Amenda vine în plic, fără avertisment

Șoferii care circulă pe drumurile naționale sau autostrăzile din România fără rovinietă sau cu una expirată riscă amenzi semnificative, chiar dacă nu sunt opriți de Poliție. Verificarea se face automat, cu ajutorul camerelor amplasate pe rețeaua rutieră din țara noastră, iar sancțiunea este trimisă ulterior, prin poștă, direct la domiciliu.

Rovinieta este obligatorie pentru toate vehiculele care folosesc drumurile naționale din România, indiferent de distanța parcursă sau de durata deplasării, iar sistemul de control funcționează non-stop și verifică numerele de înmatriculare în baza de date a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Așadar, când un autoturism este surprins fără rovinietă valabilă, fapta este înregistrată automat, fără a fi nevoie de oprirea în trafic a șoferului.

Spre deosebire de alte contravenții rutiere, șoferii nu primesc avertisment și nu pot invoca faptul că nu au știut că rovinieta a expirat.

Procesul-verbal de constatare a contravenției este trimis prin poștă, de regulă la câteva săptămâni sau chiar luni de la data la care vehiculul a fost surprins de camere. Scumpirea rovinietei a avut loc în 2025, iar în 2026 șoferii plătesc deja noile tarife majorate, fără o nouă creștere suplimentară pentru moment.

