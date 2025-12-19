Roxana Ciuhulescu spune secretul siluetei sale. ”Am aceeași greutate ca la 18 ani”

Roxana Ciuhulescu, în vârstă de 47 de ani, a spus care este secretul siluetei sale. ”Am aceeași greutate ca la 18 ani”, a afirmat vedeta.



Roxana Ciuhulescu este într-o formă foarte bună. Vedeta are o siluetă de invidiat.

Aceasta a mărturisit, pentru click.ro, că are același număr de kilograme ca la 18 ani.

Roxana Ciuhulescu spune secretul siluetei sale. ”Aș minți să spun că fac mari sacrificii”

”În prezent, am aceeași greutate ca la 18 ani. La prima sarcină, am luat 24 de kilograme, dar am dat 26 jos în doar două săptămâni după naștere. Foarte repede am slăbit. Nici acum nu fac mari eforturi să mă mențin. Pe mine stresul și munca mă slăbesc. Aș minți să spun că fac mari sacrificii. Mănânc orice, bine, în anumite limite! Am și norocul de un metabolism foarte bun”, a spus Roxana Ciuhulescu.

Despre pregătirile de sărbători, vedeta a declarat:

”Eu de gătit să știi că mai bine conduc mașini. Nu mă pricep la delicatețuri din astea de Crăciun, aici mă bazez pe mama. Dar, și cumpărăm. De pe masa de Crăciun, nu o să ne lipsească piftia și șoriciul, dar nici salata de boeuf și ouăle umplute, și sărmăluțele”.

Roxana Ciuhulescu, două căsătorii și doi copii

Roxana Ciuhulescu a prezentat ani de zile emisiunea ”Pro Motor” la postul de televiziune Pro TV. În plan personal, vedeta este căsătorită și are doi copii. Roxana Ciuhulescu s-a cununat religios cu Silviu Bulugioiu în anul 2018. Fosta prezentatoare de televiziune Roxana Ciuhulescu a devenit mămică pentru a doua oară în luna iulie a anului 2018, atunci când a adus pe lume un băiețel, Cezar. Micuțul este rezultatul mariajului pe care vedeta îl are cu Silviu Bulugioiu. Roxana Ciuhulescu mai are o fetiță, Ana Cleopatra, din mariajul cu Mihai Ivănescu.

Roxana Ciuhulescu este cunoscută și ca fiind vedeta cu cele mai lungi picioare din România. Are 1,92 metri înălţime, iar picioarele ei măsoară nu mai puţin de 122 de centimetri. La începutul anilor 2000, Roxana Ciuhulescu a realizat un pictorial pentru revista ”Playboy”.