Rudy Giuliani, fost primar al orașului New York și apropiat al lui Trump, implicat într-un ACCIDENT de mașină. Transportat de urgență la spital

Rudy Giuliani, fost primar al orașului New York și fostul avocat al președintelui Trump, a fost implicat într-un accident de mașină, în seara de 30 de august 2025, pe o stradă din New Hampshire. Giuliani a fost spitalizat, iar la momentul de față starea lui este una „bună”, potrivit unui comunicat oficial al șefului responsabil cu securitatea din staff-ul fostului primar.

Potrivit comunicatului, incidentul a avut loc după ce Rudy Giuliani a acordat asistență unei femei, care fusese agresată de partenerul de viață.

„Rudy Giuliani a fost implicat într-un accident de mașină în New Hampshire pe 30 august, după ce a ajutat o victimă a violenței domestice. Acesta suferit răni, însă starea lui este una bună și se recuperează. Vă mulțumesc pentru rugăciuni și sprijin”, a transmis Michael Ragusa, șeful responsabil cu securitatea din staff-ul lui Giuliani pe platformaX.

„În seara zilei de 30 august 2025, în New Hampshire, primarul Giuliani a fost implicat într-un accident de mașină. Înainte de incident, a fost oprit de o femeie care fusese victima unui incident de violență domestică. Primarul Giuliani a oferit imediat asistență și a contactat 911. A rămas la fața locului până la sosirea ofițerilor de intervenție pentru a asigura siguranța ei.

În urma acestui fapt, în timp ce se deplasa pe autostradă, autoturismul primarului Giuliani a fost lovit din spate de un alt autoturism care circula cu o viteză mare. Acesta a fost transportat la un centru de traumatologie din apropiere, unde a fost diagnosticat cu o fractură de vertebre toracice, multiple lacerații și contuzii, precum și leziuni la brațul stâng și picior.

Partenerul său de afaceri și furnizorul său de servicii medicale au fost contactați prompt și au ajuns la spital pentru a supraveghea îngrijirea sa.”, se precizează în comunicatul oficial.

Foto: Profimedia/ X

Recomandarea autorului: