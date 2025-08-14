Rugină și mizerie, păstrate la rece, în niște magazine din Caraș Severin/Comisar ANPC: „E boală curată aici!”

Comisarii de la Protecția Consumatorilor au avut un șoc să descopere, în două magazine din Caraș Severin, mizerie și rugină de se curățau cu cuțitul de pe frigider. Acestea din urmă depozitau marfă care urma să fie vândută clienților.

O nouă serie de controale ale comisarilor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor a scos la iveală „boala curată” pe care o vând marile magazine de retail românilor.

Joi, au avut loc la nivel național controale la 820 de firme, iar rezultatul însumează 792 de amenzi, în valoare de peste 4 milioane de lei, iar 27 dintre acești operatori s-au ales cu activitatea sistată temporar.

Niște episoade menite să șocheze clientul român, nu numai comisarii ANPC, s-au petrecut în timpul controalelor unor magazine din Caraș Severin, unde cei de la Autoritate au râcâit la propriu mizeria combinată cu rugina de pe un frigider. Iar un altul era plin de mizerie și chiar de frunze căzute din copacii din apropiere. Imaginile sunt mai mult decât edificatoare.

„Asta e boală curată aici!”, a exclamat comisarul care se chinuia să curețe mizeria găsită în containerul de răcire.

