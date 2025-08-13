Prima pagină » Actualitate » Bacterii de origine fecaloidă descoperite în shaorma vândută pe litoral!

13 aug. 2025, 11:21, Actualitate
O analiză realizată de Observator Antena 1 pe mai multe preparate vândute pe litoral a scos la iveală prezența unor bacterii periculoase în produsele vândute turiștilor. Într-o shaorma s-au găsit inclusiv microorganisme de origine fecaloidă, ce pot provoca grave toxiinfecții alimentare.

Astfel, în cadrul unei campanii de testare, au fost achiziționate mai multe produse populare printre turiști – shaorma, hamsii, porumb fiert și gogoși -, care au fost trimise pentru verificări, în condiții controlate, către un laborator din București.

Rezultatele testelor de laborator

Analizele au arătat că shaorma prelevată conținea enterobacterii. Potrivit specialiștilor, contaminarea ar putea proveni fie din nespălarea corespunzătoare a legumelor (precum varza), fie din manipularea neglijentă a ingredientelor de către personalul angajat.

„Personalul care manevrează acea carne crudă sau salatele nu respectă suficient normele de igienă. Este suficient să nu se spele pe mâini de câte ori trebuie, să nu poarte mănuși”, afirmă Anca Hâncu, nutriţionist.

„Dintre mâncărurile aduse în analiză, ne-a atras atenția o shaorma. Shaorma contaminată cu enterobacterii. Bacterii de origine fecaloidă, de obicei, care ar fi putut ajunge în porțiile de shaorma adusă fie din nespălarea cum trebuie a verzei, pe care am văzut-o ca ingredient în produs, dar cel mai sigur datorită lipsei de igienă a celor care manipulează şi care realizează acest produs”, a explicat Alexandru Cîrîc.

„Multe din toxiinfecțiile alimentare pe care le facem nu doar pe litoral, le facem și la oraș pleacă exact de aici, din manipulare, din lipsa regulilor de igienă, și nu din lipsa constituienților de acolo”, confirmă și Adrian Marinescu, manager la Institutul Matei Balş din Capitală.

În schimb, porumbul fiert, hamsiile prăjite, creveții și gogoșile au trecut testele, fiind considerate sigure datorită tratamentului termic intens. Totuși, specialiștii avertizează că prospețimea peștelui trebuie atent verificată și că hamsiile păstrate la temperaturi necorespunzătoare pot prezenta riscuri. Pentru reducerea pericolelor, experții recomandă turiștilor să observe condițiile de expunere a alimentelor și igiena personalului de servire.

„Din păcate, este foarte greu să verificăm prospețimea. Orice gust ușor de alterat trebuie evitat, ar trebui să evităm hamsiile care nu au fost curățate, care ar putea să se strice mult mai repede. Ar trebui să evităm hamsiile reci, puse undeva și de acolo ni se dau spre consum la 20, 30 de grade”, arată Alexandru Cîrîc.

În această vară, inspectorii ANPC au efectuat numeroase controale pe litoral, aplicând amenzi și retrăgând de la vânzare alimente considerate neconforme sau periculoase pentru sănătate.

