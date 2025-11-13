Prima pagină » Actualitate » Rușii de la Lukoil le-au cerut americanilor amânarea sancțiunilor

13 nov. 2025, 12:39, Actualitate
Gigantul petrolier rus Lukoil a cerut Trezoreriei Statelor Unite amânarea termenului de intrare în vigoare a sancțiunilor dictate de autoritățile americane împotriva sa, mai precis 21 noiembrie, dată de la care vor fi interzise orice fel de tranzacții cu conglomeratul rus.

Astfel, cei de la Lukoil vor prelungirea perioadei de grație ca să aibă timp să finalizeze angajamente aflate în curs și să analizeze ofertele de achiziție primite pentru activele lor externe de producție de hidrocarnuri, rafinare de țiței, distribuție și trading de produse petroliere, au precizat, pentru Reuters, 3 surse la curent cu speța.

Iar asta după ce americanii au respins varianta ca traderul Gunvor, înregistrat în Elveția, cumpere operațiunile Lukoil din afara Rusiei, inclusiv din țara noastră.

În țara noastră, rușii dețin rafinăria Petrotel Ploiești, respectiv un lanț de peste 300 de benzinării, un business de comercializare angro de uleiuri auto, un trader de gaze, dar și aproape 88% din drepturile asupra unei concesiuni offshore de gaze naturale din Marea Neagră.

De altfel, Nicușor Dan a declarat ieri rafinăria Petrotel Ploiești a grupului rus Lukoil ar putea fi preluată, pe o perioadă limitată, de statul român, în contextul sancțiunilor impuse de SUA companiei-mamă din Rusia.

″E un grup de lucru la nivelul Guvernului, de care sunt informat. În linii mari, Lukoil are în România o rafinărie și vreo 100 de benzinării (de fapt, circa 320 de benzinării n.r.). Asta este activitatea comercială a Lukoil în România. Ponderea benzinăriilor nu este foarte importantă, importantă este rafinăria.

În acest moment, ea este închisă pentru mentenanță, urmând să fie redeschisă în câteva săptămâni. După cum se vede, faptul ea este închisă nu afectează fluxul (de aprovizionare cu carburanți a României n.r.). Însă pe termen mediu și lung, dacă ea nu ar mai procesa, nu ar mai rafina, ne-ar obliga importăm mai mult. Asta este problema″, a spus președintele.

Președintele a mai spus nu există riscul ca rafinăria fie preluat de o firmă-paravan a Rusiei, întrucât în România funcționează Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD), ce evaluează toate vânzările de companii de interes strategic.

Bineînțeles există un interes ca ea (rafinăria Petrotel Ploiești n.r.) să fie preluată, însă nimic nu ne obligă ne grăbim cu procesul ăsta. Și există și varianta, care are nevoie de un cadru normativ special, ca, pe o perioadă limitată, ea fie preluată de statul român″, a mai spus președintele.

Iar ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat alatăieri că România trebuie să preia controlul asupra operațiunilor locale ale Lukoil, în contextul sancțiunilor impuse de Statele Unite asupra grupului-mamă din Rusia.

Protejăm securitatea energetică a României și aplicăm ferm sancțiunile internaționale ce vizează Lukoil. Colegii mei din Ministerul Energiei lucrează în continuare, împreună cu toate autoritățile relevante, la crearea legislației care asigure, pe de o parte, conformarea deplină cu regimul de sancțiuni stabilit de Statele Unite, iar pe de altă parte, continuitatea activităților de rafinare ale Petrotel Ploiești, precum și de comercializare a produselor petroliere, fără a periclita aprovizionarea pieței naționale de combustibili.

O spun răspicat: nu voi solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie fixat de autoritățile americane. Mai mult, voi susține replicarea și aplicarea unitară a sancțiunilor inițiate de SUA la nivelul întregii Uniuni Europene″, a arătat ministrul Energiei.

România trebuie să preia controlul asupra companiei pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaționale, pentru a proteja locurile de muncă ale celor 5.000 de angajați și pentru a asigura stabilitatea și securitatea sistemului energetic național″, a mai spus acum Bogdan Ivan.

De precizat este că, sancțiunile Uniunii Europene impuse Rusiei nu împiedică vânzarea activelor gigantului rus Lukoil în statele membre ale Uniunii, întrucât compania nu este supusă sancțiunilor UE, a spus purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Ariana Podesta, răspunzând unei întrebări referitoare la posibilitatea vânzării activelor Lukoil din UE, în special din România.

