Cum a dezechilibrat războiul piața auto din Rusia. Prețurile pentru mașinile la mâna a doua au explodat

Multe companii auto au decis să părăsească Rusia, în urma invaziei Ucrainei din 2022, iar prețurile mașinilor pentru mărci cunoscute și de încredere au crescut spectaculos. Astfel, șoferii au la dispoziție vehicule mai ieftine, asamblate în Rusia sau China, dar nu la aceeași calitate.

În multe fabrici părăsite de corporațiile internaționale în primăvara anului 2022, companiile rusești au lansat deja propria producție.De exemplu, la fosta fabrică Hyundai Motor Group din Sankt Petersburg, muncitorii asamblează în prezent vehicule Solaris, folosind kituri rămase de la Kia și Hyundai. De asemenea, este planificată producția de modele Cherry chinezești.

Fosta fabrică Toyota din Sankt Petersburg trebuia să producă vehicule Aurus – limuzina Senat, SUV-ul Komendant și minivanul Arsenal – dar lansarea producției a fost amânată pe termen nelimitat.

Fabrica Nissan a fost preluată de compania de stat AVTOVAZ și produce acum vehicule sub marca rusească Xcite, inclusiv crossoverul X-Cross 7, care se bazează pe modelul chinezesc Chery Tiggo 7 Pro.

Multe companii occidentale și-au vândut activele rusești pentru sume simbolice în euro sau ruble, păstrându-și dreptul de răscumpărare, relatează Onet.pl.

Volkswagen, însă, și-a vândut filiala rusă către Art-Finance pentru 125 de milioane de euro fără o clauză de răscumpărare, la fel ca și Volvo. Între timp, Porsche nu a reușit să vândă trei dintre filialele sale rusești, în ciuda suspendării operațiunilor.

La începutul războiului, Ministerul Industriei și Comerțului din Rusia a publicat o listă de bunuri eligibile pentru „import paralel”, permițând companiilor să achiziționeze mașini direct de la fabrici și să le importe în Rusia fără consimțământul proprietarului mărcii. Aproape toate mașinile și piesele străine pot fi încă importate în acest mod.

O opțiune mai ieftină este cumpărarea unei mașini de la dealeri sau persoane fizice care importă vehicule din străinătate pentru uz personal, iar acest lucru permite importatorilor să evite plata taxelor integrale de reciclare, care sunt de 3.400 de ruble (37 de dolari) pentru mașinile noi și 5.200 de ruble (56 de dolari) pentru vehiculele cu o vechime de cel mult trei ani.

Dealerii care importă mașini în scopuri comerciale trebuie să plătească 667.400 de ruble (7.138 de dolari) pentru vehiculele cu motoare de 1 până la 2 litri (cu o vechime mai mică de trei ani) și 1,2 milioane de ruble (peste 12.800 de dolari) pentru vehiculele mai vechi.

Cererea rusească pentru mașini străine rămâne puternică, iar vânzările auto ale dealerilor ating noi recorduri. Vânzătorii pot transfera aceste taxe și costuri vamale direct către cumpărători, menținând tranzacțiile legitime, dar escrocii s-au infiltrat pe piață, potrivit sursei citate.

În acest context, ministrul Industriei și Comerțului, Anton Alikhanov, a propus perceperea taxei integrale de reciclare persoanelor care achiziționează mașini străine cu motoare de peste 160 de cai-putere (de obicei, crossovere și modele premium).

Cu venituri estimate la 40-60 de miliarde de ruble (peste 400 de milioane de dolari), Alikhanov propune subvenționarea creditelor auto pentru persoanele cu dizabilități și veteranii de război din Ucraina.

Pentru persoanele care nu doresc să își asume riscuri există întotdeauna opțiunea de a cumpăra o mașină chinezească de la o reprezentanță auto, dar mulți ruși sunt reticenți la acest lucru.

„Nu vreau să plătesc câteva milioane de ruble pe o mașină chinezească după ce am condus Audi, Volvo și Mitsubishi toată viața. Dacă am noroc, va mai rezista încă 10 ani. Apoi poate i-o voi da fiicei mele. Dar, cu siguranță, nu mă gândesc să cumpăr o mașină chinezească”, spune un locuitor bogat din Moscova, care intenționează să-și păstreze mașina actuală, un Mitsubishi Outlander din 2016, care are deja 200.000 de kilometri la bord.

Cumpărarea de mașini second-hand (SH) în Rusia este o altă opțiune populară, deși vine cu compromisuri, deoarece modelele din gama medie costă acum la fel de mult ca avansul pentru un apartament într-un oraș mare.

Un rezident din regiunea Moscova spune că a cumpărat, recent, o Kia Optima GT Line din anul 2018, cu 100.000 km la bord, pentru suma de 2,2 milioane de ruble (23.500 de dolari), fiind considerată o afacere bună, pentru că mașini similare costă adesea 2,6 milioane (aproximativ 27.800 de dolari). Autoturismele SH sunt disponibile și la dealeri, dar acestea sunt mult mai scumpe decât cele achiziționate privat.

În primul trimestru al anului 2022, pe măsură ce rubla s-a prăbușit și producătorii auto occidentali și-au anunțat retragerea de pe piața rusă, prețurile mașinilor din țară au crescut vertiginos, chiar și costul vehiculelor „la mâna a doua” crescând cu 30-50% în prima lună a războiului.

Până la sfârșitul anului 2022, prețurile mașinilor noi (inclusiv cele fabricate în Rusia) crescuseră cu 24%, în timp ce modelele străine crescuseră cu 40%, potrivit agenției de statistică de stat Rosstat.

O analiză realizată de The Insider arată că, în ciuda unor scăderi de prețuri în ultimul an, costul mașinilor rămâne de 1,5 până la două ori mai mare decât înainte de război, iar unele mărci au înregistrat creșteri deosebit de accentuate.

Cu cât s-a scumpit Toyota

O comparație a modelelor Toyota, realizată de publicația de industrie Autonews în octombrie 2021 și 2025, arată că și unele prețuri de bază s-au dublat aproximativ – în timp ce prețurile finale la dealeri ar putea fi chiar mai mari:

Prețul Toyota Corolla a crescut cu 16,1%;

Prețul modelului Toyota C-HR a crescut cu 36,6%;

Prețul Toyota RAV4 a crescut cu 57,5%;

Prețul Toyota Camry a crescut cu 63,3%;

Prețul modelului Toyota Land Cruiser 300 a crescut cu 118,1%.

Scăderea din 2024 s-ar putea datora acumulării unor stocuri mari de mașini nevândute pe care dealerii încearcă acum să le lichideze, un alt factor fiind cursul de schimb al rublei, care s-a apreciat cu 40% în acest an și a revenit aproape la nivelurile de dinainte de război.

Odată cu întărirea monedei rusești, mașinile importate costă, în mod natural, mai puțin în ruble, mai scrie sursa citată.

FOTO – captură video: Observator TV