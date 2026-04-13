Rutina de bună dimineața. Cheia în patru pași a unei zile reușite

Această rutină de dimineață este cheia unei zile reușite, spune antrenorul de performanță mentală Kamphoff. Durează doar 4 minute. Asta nu înseamnă doar să mănânci un mic dejun sănătos sau să eviți ecranele, spune fondatoarea Institutului Mentally Strong și antrenor de performanță mentală. Kamphoff a lucrat cu sportivi olimpici, echipe NFL și directori generali din topul Fortune 500.

În schimb, ea își instruiește clienții să practice o tehnică mentală în patru etape, care oferă „o modalitate de a începe ziua cu energie pozitivă și o concentrare pozitivă”, declară Kamphoff pentru CNBC Make It.

Rutina poate fi făcută oriunde, iar fiecare pas durează doar aproximativ un minut, spune ea: „Ai putea face asta în timp ce îți usuci părul, mănânci micul dejun, poate chiar și în timp ce conduci spre serviciu.”

Kamphoff spune că clienții ei au raportat că se simt „mai încrezători, mai motivați” și mai concentrați după ce au folosit tehnica. Iată cum funcționează.

Practică recunoștința

Pentru cel puțin un minut în fiecare dimineață, oprește-te din ceea ce faci și „gândește-te la lucrurile pentru care ești recunoscător”, spune Kamphoff, ceea ce nu înseamnă că trebuie să te concentrezi doar pe aspectele pozitive: „Poți fi recunoscător pentru lucrurile care sunt ușoare sau dificile”.

Ea sugerează să-ți imaginezi o „recapitulare” a relațiilor, experiențelor de viață și oportunităților de carieră și afaceri care ți-au modelat calea.

Poate părea siropos la început, dar „recunoștința este una dintre cele mai puternice emoții”, spune Kamphoff. Acordarea de timp în fiecare zi pentru a recunoaște pentru ce ești recunoscător poate avea efecte pozitive pe termen lung, cum ar fi reducerea stresului și a anxietății, îmbunătățirea concentrării și a somnului și dezvoltarea unei mentalități mai pozitive în general.

Lideri de succes precum Oprah Winfrey și Jack Dorsey au împărtășit, de asemenea, că practicarea recunoștinței este o parte esențială a rutinei lor zilnice.

Amintește-ți scopul

Înainte de a începe să-ți parcurgi mental lista de activități, ia-ți un moment să te gândești la „de ce faci ceea ce faci”, spune Kamphoff. „Majoritatea oamenilor se gândesc doar la sarcinile lor și la lucrurile pe care trebuie să le facă pe parcursul zilei, în loc să se gândească la motivul real pentru care le fac.”

Kamphoff recomandă „vizualizarea oamenilor pe care îi vei influența în ziua respectivă” și reflectarea asupra modului în care „îți trăiești scopul prin munca ta”.

A avea un simț clar al scopului te poate face să te simți mai motivat și mai implicat la locul de muncă și chiar îți poate prelungi viața, spune Kamphoff.

Stabilește-ți intențiile

Petrece un minut pentru a decide care sunt intențiile tale pentru ziua respectivă, dincolo de „lucrurile pe care vrei să le realizezi”, spune Kamphoff: Gândește-te la „cine vrei să fii” și cum „vrei să apari” în lume.

Câteva exemple ar putea fi: „Îmi voi conduce echipa cu îndrăzneală astăzi”, spune Kamphoff, sau „Voi fi pe deplin prezent la ședințele de astăzi”.

Definirea intențiilor tale te face de fapt mai predispus să le atingi, potrivit lui Kamphoff: „Te ajută să apari ca persoana și liderul care vrei să fii”.

Vorbește-ți pozitiv

În cele din urmă, Kamphoff recomandă practicarea dialogului interior pozitiv pentru a-ți stimula puterea mentală și încrederea. „Începerea zilei cu gânduri puternice și un mesaj puternic te ajută să construiești impuls”, spune ea.

Întreabă-te: „La ce trebuie să mă gândesc despre mine, despre conducerea mea și despre abilitățile mele de a-mi atinge viziunea?”, spune Kamphoff.

Ea sugerează să formulezi afirmații care încep cu „Voi face”, „Pot” sau „Sunt”. De exemplu, dacă ești nervos în privința susținerii unui discurs în fața unei mulțimi mari, ți-ai putea spune: „Sunt cel mai bun orator pe care oamenii l-au auzit vreodată”.

Aceste afirmații „te vor ajuta să-ți amintești cine ești”, spune ea. „Este un lucru puternic, pentru că ceea ce crezi despre tine, aceea devii”.

