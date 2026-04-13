Rutina de bună dimineața. Cheia în patru pași a unei zile reușite

Rutina de bună dimineața. Cheia în patru pași a unei zile reușite

Această rutină de dimineață este cheia unei zile reușite, spune antrenorul de performanță mentală Kamphoff. Durează doar 4 minute. Asta nu înseamnă doar să mănânci un mic dejun sănătos sau să eviți ecranele, spune fondatoarea Institutului Mentally Strong și antrenor de performanță mentală. Kamphoff a lucrat cu sportivi olimpici, echipe NFL și directori generali din topul Fortune 500.

În schimb, ea își instruiește clienții să practice o tehnică mentală în patru etape, care oferă „o modalitate de a începe ziua cu energie pozitivă și o concentrare pozitivă”, declară Kamphoff pentru CNBC Make It.

Rutina poate fi făcută oriunde, iar fiecare pas durează doar aproximativ un minut, spune ea: „Ai putea face asta în timp ce îți usuci părul, mănânci micul dejun, poate chiar și în timp ce conduci spre serviciu.”

Kamphoff spune că clienții ei au raportat că se simt „mai încrezători, mai motivați” și mai concentrați după ce au folosit tehnica. Iată cum funcționează.

Practică recunoștința

Pentru cel puțin un minut în fiecare dimineață, oprește-te din ceea ce faci și „gândește-te la lucrurile pentru care ești recunoscător”, spune Kamphoff, ceea ce nu înseamnă că trebuie să te concentrezi doar pe aspectele pozitive: „Poți fi recunoscător pentru lucrurile care sunt ușoare sau dificile”.

Ea sugerează să-ți imaginezi o „recapitulare” a relațiilor, experiențelor de viață și oportunităților de carieră și afaceri care ți-au modelat calea.

Poate părea siropos la început, dar „recunoștința este una dintre cele mai puternice emoții”, spune Kamphoff. Acordarea de timp în fiecare zi pentru a recunoaște pentru ce ești recunoscător poate avea efecte pozitive pe termen lung, cum ar fi reducerea stresului și a anxietății, îmbunătățirea concentrării și a somnului și dezvoltarea unei mentalități mai pozitive în general.

Lideri de succes precum Oprah Winfrey și Jack Dorsey au împărtășit, de asemenea, că practicarea recunoștinței este o parte esențială a rutinei lor zilnice.

Amintește-ți scopul

Înainte de a începe să-ți parcurgi mental lista de activități, ia-ți un moment să te gândești la „de ce faci ceea ce faci”, spune Kamphoff. „Majoritatea oamenilor se gândesc doar la sarcinile lor și la lucrurile pe care trebuie să le facă pe parcursul zilei, în loc să se gândească la motivul real pentru care le fac.”

Kamphoff recomandă „vizualizarea oamenilor pe care îi vei influența în ziua respectivă” și reflectarea asupra modului în care „îți trăiești scopul prin munca ta”.

A avea un simț clar al scopului te poate face să te simți mai motivat și mai implicat la locul de muncă și chiar îți poate prelungi viața, spune Kamphoff.

Stabilește-ți intențiile

Petrece un minut pentru a decide care sunt intențiile tale pentru ziua respectivă, dincolo de „lucrurile pe care vrei să le realizezi”, spune Kamphoff: Gândește-te la „cine vrei să fii” și cum „vrei să apari” în lume.

Câteva exemple ar putea fi: „Îmi voi conduce echipa cu îndrăzneală astăzi”, spune Kamphoff, sau „Voi fi pe deplin prezent la ședințele de astăzi”.

Definirea intențiilor tale te face de fapt mai predispus să le atingi, potrivit lui Kamphoff: „Te ajută să apari ca persoana și liderul care vrei să fii”.

Vorbește-ți pozitiv

În cele din urmă, Kamphoff recomandă practicarea dialogului interior pozitiv pentru a-ți stimula puterea mentală și încrederea. „Începerea zilei cu gânduri puternice și un mesaj puternic te ajută să construiești impuls”, spune ea.

Întreabă-te: „La ce trebuie să mă gândesc despre mine, despre conducerea mea și despre abilitățile mele de a-mi atinge viziunea?”, spune Kamphoff.

Ea sugerează să formulezi afirmații care încep cu „Voi face”, „Pot” sau „Sunt”. De exemplu, dacă ești nervos în privința susținerii unui discurs în fața unei mulțimi mari, ți-ai putea spune: „Sunt cel mai bun orator pe care oamenii l-au auzit vreodată”.

Aceste afirmații „te vor ajuta să-ți amintești cine ești”, spune ea. „Este un lucru puternic, pentru că ceea ce crezi despre tine, aceea devii”.

Recomandarea autorului: Mai poți să faci pătrățele după 50 de ani? Ce spun experții în nutriție și fitness

Te lupți cu kilogramele în plus după sărbători? Un expert în sport și nutriție te învață ce ai de făcut

ACTUALITATE 13 Aprilie, calendarul zilei: Rodica Mandache împlinește 83 de ani, Garri Kasparov 63. Ziua Internatională a Rock-n-Roll-ului
07:15
13 Aprilie, calendarul zilei: Rodica Mandache împlinește 83 de ani, Garri Kasparov 63. Ziua Internatională a Rock-n-Roll-ului
EXCLUSIV Drama cumplită a adolescentei care a căzut de la etajul 7 la etajul 5 în timpul exploziei din Rahova. „Alexandra s-a trezit în Iad. Singura preocupare este să o ducem dintr-o clinică în alta pentru recuperare”
06:00
Drama cumplită a adolescentei care a căzut de la etajul 7 la etajul 5 în timpul exploziei din Rahova. „Alexandra s-a trezit în Iad. Singura preocupare este să o ducem dintr-o clinică în alta pentru recuperare”
POLITICĂ Doliu la AUR. A murit Dan Artimon
22:38
Doliu la AUR. A murit Dan Artimon
INEDIT Afacere în stil sicilian. Un britanic a cumpărat o vilă la preț de mașină. Cum arată casa
19:11
Afacere în stil sicilian. Un britanic a cumpărat o vilă la preț de mașină. Cum arată casa
ACTUALITATE Omenirea a depășit capacitatea planetei: consumul actual nu mai poate fi susținut, potrivit unui studiu recent
18:11
Omenirea a depășit capacitatea planetei: consumul actual nu mai poate fi susținut, potrivit unui studiu recent
NEWS ALERT Gigi Becali, prins cu 109 km/h pe Șoseaua Pipera în noaptea de Înviere. Ce amendă a primit patronul FCSB
17:10
Gigi Becali, prins cu 109 km/h pe Șoseaua Pipera în noaptea de Înviere. Ce amendă a primit patronul FCSB
Mediafax
Péter Magyar, despre România: ce declara viitorul lider de la Budapesta în vizitele din țara noastră
Digi24
Cea mai puțin vizitată țară din Europa, pentru că turiștii o găsesc „plictisitoare”
Cancan.ro
Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în urmă cu puțin timp. S-a scris istorie cu un RECORD incredibil
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
Cum poate fi îngenuncheat Iranul cu un simplu telefon la Beijing. Soluția generalului care a condus armata SUA
Mediafax
Se cere demisia lui Kelemen Hunor după înfrângerea lui Viktor Orban din Ungaria
Click
Un turist bulgar compară România cu Bulgaria. Orașul care l-a impresionat: „foarte bine organizat, cu arhitectură frumoasă, străzi curate”
Digi24
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra Strâmtorii Ormuz: „Suntem pe deplin «gata de acțiune»”
Cancan.ro
Am aflat cu cine a înlocuit-o pe Codruța. Nora 'șefului României' i-a sucit mințile lui Valentin Sanfira!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Teodora Stoica după ce s-a vindecat complet de cancer! Alimentul de Paște pe care nu-l mai consumă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cât de des trebuie să verificăm anvelopele mașinilor?
Descopera.ro
Inteligența Artificială de la Google arată milioane de răspunsuri greșite în fiecare oră
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Iranienii nu mai găsesc minele pe care chiar ei le-au pus în Strâmtoarea Ormuz
TURISM Top 5 plaje din România unde te poți refugia de căldură și agitație urbană. Una dintre ele se află la 70 de kilometri de București
06:00
Top 5 plaje din România unde te poți refugia de căldură și agitație urbană. Una dintre ele se află la 70 de kilometri de București
EXCLUSIV Peste 1.000 de polițiști care au dorit să ajungă șefi au picat la examen. Cei mai mulți nu au luat nota minimă
05:00
Peste 1.000 de polițiști care au dorit să ajungă șefi au picat la examen. Cei mai mulți nu au luat nota minimă
CONTROVERSĂ Fiul lui Soros, mesaj după ce Orban a pierdut alegerile în Ungaria: „Poporul și-a luat țara înapoi”
01:08
Fiul lui Soros, mesaj după ce Orban a pierdut alegerile în Ungaria: „Poporul și-a luat țara înapoi”
FLASH NEWS CTP: Este prima înfrângere la scor a lui Trump, ayatollahul mincinoșilor, care l-a susținut bombastic și fără rezerve pe Orban
00:01
CTP: Este prima înfrângere la scor a lui Trump, ayatollahul mincinoșilor, care l-a susținut bombastic și fără rezerve pe Orban
MESAJ Nicușor Dan îl felicită în limba engleză pe Péter Magyar pentru victoria din Ungaria. „Deschidem un nou capitol în relațiile româno-maghiare”
23:54
Nicușor Dan îl felicită în limba engleză pe Péter Magyar pentru victoria din Ungaria. „Deschidem un nou capitol în relațiile româno-maghiare”
REACȚIE Emmanuel Macron îl felicită pe Péter Magyar pentru victoria la alegerile parlamentare: „Înaintăm împreună către o Europă mai suverană”
23:43
Emmanuel Macron îl felicită pe Péter Magyar pentru victoria la alegerile parlamentare: „Înaintăm împreună către o Europă mai suverană”

