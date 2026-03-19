Rutte dă asigurări, la întâlnirea cu Nicușor Dan: "România este în siguranță"/ "Vom apăra fiecare centimetru al alianței"

În cadrul conferinței de presă de la Bruxelles, Mark Rutte a dat asigurări că România este în siguranță,  în ciuda amenințărilor Iranului.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a amenințat, luni, România cu „un răspuns politic și juridic adecvat”, după decizia țării noastre de a da voie americanilor să folosească bazele militare pentru reaprovizionarea avioanelor folosite în misiuni în Orientul Mijlociu. Totuși, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a ținut să precizeze că țara noastră este în siguranță.

Secretarul general al NATO dă asugurări, la intalnirea cu Nicușor Dan: ”România este în siguranță”

România este sigură, noi vom apăra fiecare centimetru de teritoriu aliat”, a răspuns Rutte unei întrebări privind securitatea țării în urma amenințărilor lansate de iranieni.

Secretarul general s-a referit și la programele de apărare care vizează flancul estic al organizației.

Preluăm din Marea Neagră până în nord toate capacitățile, vom avea mai multe cunoștințe, vom ști ce lacune avem și ce trebuie să facem (…) colaboram cu Ucraina … ei au cunoștințe despre drone”, a adăugat șeful NATO.

Nicușor Dan a vorbit cu Mark Rutte în cadrul întâlnirii, dar și în timpul conferinței de presă, despre scutul de la Deveselu, despre relația transatlantică, despre programul Santinela Estică și despre Marea Neagră.

„România este o țară sigură, chiar mai sigură”, a fost concluzia președintelui României.

Nicușor Dan anunță măsuri ale statului pentru plafonarea prețului la carburanți. Când ar trebui să intre în vigoare

Nicușor Dan liniștește apele în coaliție: eu cred că cele 4 partide pro-occidentale sunt condamnate să guverneze împreună

