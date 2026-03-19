Nicușor Dan liniștește apele în coaliție: eu cred că cele 4 partide pro-occidentale sunt condamnate să guverneze împreună

Nicușor Dan a declarat, joi, la Bruxelles, că îi îndeamnă pe liderii coaliției să găsească o variantă de compromis pentru ca România să aibă buget în cursul lunii martie. „Eu cred că cele parte partide pro-occidentale sunt condamnate să guverneze împreună”, a spus Nicușor Dan.

„În momentul acesta este o discuție în coaliție pe tema bugetului și îi îndemn pe liderii politici să găsească soluția de compromis astfel încât să avem bugetul în cursul lunii martie, așa cum am spus. Cu cât mai repede, cu atât mai bine”, a declarat președintele României.

Nicușor Dan a mai spus că este democratic ca partidele de la guvernare să aibă ședințe, cu referire la discuțiile interne privind viitorul coaliției.

„Eu cred că cele parte partide pro-occidentale din România sunt condamnate să guverneze împreună”, a mai spus președintele.

AUTORUL RECOMANDĂ: