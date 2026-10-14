S-a aflat cauza morții fostului senator PSD Timotei Stuparu, la 75 de ani. Robert Cazanciuc: „A fost ucis pe trecerea de pietoni de către un șofer care nu a respectat regulile”

Fostul parlamentar social-democrat Timotei Stuparu, în vârstă de 75 de ani, a fost „ucis pe trecerea de pietoni de către un șofer care nu a respectat regulile”, a anunțat miercuri, în ședința de plen a Senatului, senatorul PSD Robert Cazanciuc.

Timotei Stuparu a fost deputat FSN de Teleorman în 1990-1992, după ce a condus CJ Teleorman în 1992-1996.

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Omul politic a condus și filiala județeană FSN/PDSR Teleorman în 1990-1996.

În 2000-2004, Timotei Stuparu a fost deputat PSDR de Teleorman, iar în 2012-2016 a fost senator PSD de Teleorman.

Senatorii au ținut miercuri un moment de reculegere în memoria fostului lor coleg.

Timotei Stuparu

Robert Cazanciuc