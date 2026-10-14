S-a aflat cauza morții fostului senator PSD Timotei Stuparu, la 75 de ani. Robert Cazanciuc: „A fost ucis pe trecerea de pietoni de către un șofer care nu a respectat regulile”

VIDEO A furat o mașină cu un minor în ea. Un șofer fără permis și beat a intrat cu mașina într-un cap de pod
11:57
Fostul parlamentar social-democrat Timotei Stuparu, în vârstă de 75 de ani, a fost „ucis pe trecerea de pietoni de către un șofer care nu a respectat regulile”, a anunțat miercuri, în ședința de plen a Senatului, senatorul PSD Robert Cazanciuc.
Timotei Stuparu a fost deputat FSN de Teleorman în 1990-1992, după ce a condus CJ Teleorman în 1992-1996.
Omul politic a condus și filiala județeană FSN/PDSR Teleorman în 1990-1996.
În 2000-2004, Timotei Stuparu a fost deputat PSDR de Teleorman, iar în 2012-2016 a fost senator PSD de Teleorman.
Senatorii au ținut miercuri un moment de reculegere în memoria fostului lor coleg.
Timotei Stuparu
Robert Cazanciuc