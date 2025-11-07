Viena a dat deja startul și este gata să întâmpine Crăciunul, renumitul târg din fața Palatului Schonbrunn s-a deschis cu vin fiert, invitați în carusel și pe patinoar, pe fundalul sonor al pieselor celebre de Crăciun.

Peste o sută de căsuțe cu dulciuri pentru copii și bunătăți pentru gurmanzi sunt deschise până pe data de 6 ianuarie. Viena este pe primul loc în topul celor mai bune târguri de Crăciun din lume realizat de canalul de știri american CNN.

Echipa editorială de turism a postului a luat în considerare istoria, tradiția și numărul vizitatorilor.

sursă foto: wien.info.es

Autorul recomandă:

Cât costă un porc Marele Alb acum, în noiembrie 2025. De unde cumpărăm animalul pentru Crăciun: supermarket vs. producător local