S-a deschis Târgul de Crăciun de la Viena. Până când poate fi vizitat

07 nov. 2025, 17:22, Actualitate
S-a deschis Târgul de Crăciun de la Viena. Până când poate fi vizitat
Viena a dat deja startul și este gata să întâmpine Crăciunul, renumitul târg din fața Palatului Schonbrunn s-a deschis cu vin fiert, invitați în carusel și pe patinoar, pe fundalul sonor al pieselor celebre de Crăciun.

Peste o sută de căsuțe cu dulciuri pentru copii și bunătăți pentru gurmanzi sunt deschise până pe data de 6 ianuarie. Viena este pe primul loc în topul celor mai bune târguri de Crăciun din lume realizat de canalul de știri american CNN.

Echipa editorială de turism a postului a luat în considerare istoria, tradiția și numărul vizitatorilor.

