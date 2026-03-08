Ion Cristoiu: Nicușor Dan și politica lui Eu sînt mic nu știu nimic

În cea mai recentă Pastilă editorială, gazetarul Ion Cristoiu vorbește despre „Nicușor Dan și politica lui Eu sînt mic nu știu nimic”.

„În scandalul Oana Țoiu versus fata lui Victor Ponta, a apărut un conflict în care s-a manifestat, pentru prima dată în post-decembrism, aș spune eu, o politică de tip nazistoid, chiar legionar-lezionaroidă, pentru că politicienii regionali au manifestat o adevărată sălbăticie față de cei care nu le împărtășeau credințele.

În acest scandal, lucrurile sunt clare până la un punct din punct de vedere faptic. Irina Ponta, minoră, se afla în Emiratele Arabe Unite, iar Victor Ponta, în calitate de tată, a anunțat consulatul că, pe lângă copiii din Vrancea și din alte locuri, există încă un minor neînsoțit care dorește repatrierea. Era vorba de o repatriere organizată pentru că era vorba despre un copil, nu de repatriere în sensul de a nu plăti cursa. Era nevoie de o repatriere organizată sub control, pentru că, repet, era vorba de minori neînsoțiți.

Potrivit postărilor lui Victor Ponta de pe Facebook, în momentul în care s-a ivit posibilitatea unei repatrieri organizate, cei de la consulat s-au interesat dacă Irina Ponta îndeplinea toate condițiile legale, iar ea le îndeplinea: era minoră, era neînsoțită și se afla în zonă din motive de educație. A fost anunțată și universitatea care o avea sub tutelă să o aducă la Dubai, pentru că de acolo consulatul trimitea copiii, inclusiv pe ea.

Nu contează că au luat copiii în grup organizat sau copii aflați sub altă tutelă decât a consulatului. În momentul respectiv, universitatea a trimis-o, pentru că o avea sub tutelă. Minoră fiind, a fost adusă cu o mașină și predată consulatului, care a luat-o sub tutelă, așa cum procedase și cu ceilalți copii. Deși aceia erau însoțiți – cei din Vrancea –, în cazul de față era vorba de un copil neînsoțit.

În momentul în care a fost vorba să se urce în autobuz pentru a fi dusă la aeroport, în vederea repatrierii organizate, potrivit legii și, dacă vreți, omeniei, i s-a spus că ea nu se mai urcă și nu mai pleacă.

Victor Ponta și o parte a presei acuză o intervenție a Oanei Țoiu, și anume că ar fi telefonat consulului să nu cumva să fie urcată și repatriată fata lui Ponta.

Alții spun că este de vină consulul. Toată trâncăneala de țară sălbatică a useriștilor, cum că fiind fata lui Ponta nu avea voie, este irelevantă. Nu se discută aici despre a cui fată este. Nu contează cui aparține: putea fi fata lui Ponta, a lui Bin Laden, a lui Stalin. Era un caz în care legea obliga autoritățile nici măcar să nu se intereseze a cui fiică este.

Prin urmare, ar fi o gravă încălcare a legii. Marea problemă este cine a încălcat-o: consulul nu spune dacă a primit sau nu un telefon, iar Oana Țoiu nu spune clar că nu a intervenit. Această chestiune nu este simplă, pentru că implică multe aspecte de încălcare a legii, fie de către consul, fie de către ministru.

Apoi, scandalul care s-a inflamat cerea intervenția președintelui. Președintele României putea să stabilească rapid, chiar prin câteva telefoane date personal, cine este de vină și cine trebuie să plătească.

Nicușor Dan a fost întrebat în Polonia și a spus că nu are informații. A fost întrebat din nou, dacă nu mă înșel, vineri seara, când a fost demonstrația aceea, și a spus că nu are încă toate informațiile. Oamenii obișnuiți cu asemenea situații știu că informațiile pot fi obținute în câteva minute.

Deci a spus asta, ceea ce este cunoscut ca fiind una dintre trăsăturile lui: incapacitatea – sau tendința – de a evita o decizie care ar putea fi complicată. Practic, celebra lui politică de tipul „eu sunt mic, nu știu nimic””, spune gazetarul Ion Cristoiu.