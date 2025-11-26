S-a lansat licitația pentru modernizarea Pistei 1 de decolare/aterizare a Aeroportului „Henri Coandă”. Contractul are o valoare de peste 100 mil. euro

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că a fost lansată licitația pentru modernizarea Pistei 1 a Aeroportului Henri Coandă. Valoarea contractului este de 106 milioane de euro.
„Prin acest proiect, Compania Națională Aeroporturi București continuă modernizarea și extinderea capacității de operare a Aeroportului „Henri Coandă”, conformând infrastructura aeroportuară la standardele internaționale cele mai stricte în domeniul aviației”, au transmis reprezentanții CNAB.
„Din considerente operaționale și tehnice, lucrările se vor executa etapizat, atât pentru a se asigura continuitatea operațiunilor aeroportuare, cât și pentru ca aeronavele militare să aibă acces la pistă dinspre Baza 90 transport aerian.
Contractul are o valoare estimată la aproximativ 106 milioane euro, execuția lucrărilor fiind de maximum 16 luni, proiectarea – 9 luni, iar garanția minimă – 5 ani de la data recepției lucrărilor. Termenul-limită pentru primirea ofertelor este 18 decembrie 2025”, se mai arată în comunicat CNAB.
Potrivit sursei citate, ultima modernizare capitală a Pistei nr.1 a avut loc în urmă cu 31 de ani, în 1994. De atunci, pentru desfășurarea în siguranță a traficului aerian pe Aeroportul „Henri Coandă”, pista a fost reparată în anul 2017, în perioada mandatului anterior al actualului director general CNAB, Bogdan Mîndrescu.