S-a lansat licitația pentru modernizarea Pistei 1 de decolare/aterizare a Aeroportului „Henri Coandă”. Contractul are o valoare de peste 100 mil. euro

Nicolae Oprea
26 nov. 2025, 12:16, Actualitate
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că a fost lansată licitația pentru modernizarea Pistei 1 a Aeroportului Henri Coandă. Valoarea contractului este de 106 milioane de euro.

„Prin acest proiect, Compania Națională Aeroporturi București continuă modernizarea și extinderea capacității de operare a Aeroportului „Henri Coandă”, conformând infrastructura aeroportuară la standardele internaționale cele mai stricte în domeniul aviației”, au transmis reprezentanții CNAB.

Proiectul prevede:

  • refacerea integrală și modernizarea Pistei 08R-26L a Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București;
  • construirea a 5 noi căi de rulare a aeronavelor;
  • modernizarea a 2 căi de rulare existente;
  • înlocuirea integrală a instalațiilor de balizaj ale pistei și căilor de rulare;
  • modernizarea magistralelor de cabluri subterane care alimentează balizajul;
  • reconfigurarea zonei de siguranță la pistă;
  • relocări ale drumului perimetral;
  • construirea unor platforme anti-suflu, la capetele pistei, pentru a proteja terasamentele de suflul motoarelor aeronavelor la decolare.

Lucrările la Aeroportul Henri Coandă se vor executa etapizat

„Din considerente operaționale și tehnice, lucrările se vor executa etapizat, atât pentru a se asigura continuitatea operațiunilor aeroportuare, cât și pentru ca aeronavele militare să aibă acces la pistă dinspre Baza 90 transport aerian.

Contractul are o valoare estimată la aproximativ 106 milioane euro, execuția lucrărilor fiind de maximum 16 luni, proiectarea – 9 luni, iar garanția minimă – 5 ani de la data recepției lucrărilor. Termenul-limită pentru primirea ofertelor este 18 decembrie 2025”, se mai arată în comunicat CNAB.

Potrivit sursei citate, ultima modernizare capitală a Pistei nr.1 a avut loc în urmă cu 31 de ani, în 1994. De atunci, pentru desfășurarea în siguranță a traficului aerian pe Aeroportul „Henri Coandă”, pista a fost reparată în anul 2017, în perioada mandatului anterior al actualului director general CNAB, Bogdan Mîndrescu.

