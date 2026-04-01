S-a stins din viață Roxana Moldoveanu, handbalista Clubului Rapid. Povestea ei, un exemplu de ambiție, curaj și pasiune

Roxana Moldoveanu, una dintre jucătoarele marcante ale clubului Rapid București, a murit la vârsta de 43 de ani, după o luptă grea cu o boală nemiloasă. Fosta sportivă a fost apreciată atât pentru performanțele sale din teren, cât și pentru devotamentul față de handbal după retragere. Povestea ei rămâne un exemplu de ambiție, curaj și pasiune pentru sport, comunică clubul.

Roxana Moldoveanu, cunoscută și sub numele de Morărescu, s-a stins din viață pe 30 martie, la doar 43 de ani. Anunțul tragic a fost făcut de reprezentanții clubului Rapid București, care și-au exprimat regretul profund pentru pierderea fostei sportive. Potrivit acestora, Roxana a dus o luptă dificilă cu o boală gravă, pe care a înfruntat-o cu demnitate și curaj până în ultimele clipe.

Mesajul transmis de club a evidențiat nu doar performanțele sale sportive, ci și tăria de caracter de care a dat dovadă în viață. Cei care au cunoscut-o au descris-o ca fiind o persoană puternică, dedicată și mereu implicată în tot ceea ce făcea.