Ce salarii vor câştiga românii din Germania în 2026

Salariul minim legal va crește la 13,90 EUR pe oră începând cu 1 ianuarie 2026 în Germania. Măsura adoptată la presiunea social-democraților, clamată în alegeri, va crește, de asemenea, limita de câștig pentru mini-jobberii de la 556 EUR la 603 EUR pe lună. Această ajustare oferă mai multă flexibilitate financiară pentru aproximativ 6,9 milioane de angajați și introduce și noi reglementări care afectează atât angajații, cât și angajatorii.

Pentru a duce o viață demnă în Germania, un om trebuie să câștige cel puțin 1.500 de euro net lunar, dacă e singur și 3.000 de euro net pentru o familie cu copii. De asemenea, limita superioară a clasei de mijloc se ridică la 8.000 de euro net pe lună, considerată un adevărat „punct cardinal” în privința stabilității financiare la nivel de gospodări.

Legătura dinamică dintre pragul mini-job-urilor și salariul minim garantează că angajații care lucrează în mini-joburi pot continua să lucreze până la 43 de ore pe lună fără a depăși limita de câștig, în ciuda creșterii salariilor orare. Aceasta se bazează pe o formulă fixă ​​care calculează câștigurile lunare. Angajatorii beneficiază și ei: nu mai trebuie să ajusteze manual orele de lucru, deoarece limita de câștig crește automat odată cu salariul minim.

Această limită se bazează pe o săptămână de lucru de zece ore la noul salariu minim. Pentru angajatori, aceasta înseamnă mai puțină muncă administrativă, deoarece ajustarea este automată. Cu toate acestea, contractele de muncă trebuie actualizate în timp util pentru a reflecta corect noua compensație. Vestea este extrem de bună mai ales pentru românii stabiliți în Germania.

Beneficii pentru cei care lucrează part time

Există, de asemenea, opțiunea unui mini-job fără limită de venit sau contribuții la asigurările sociale: cu acest model, câștigați mai mult fără deduceri.

Odată cu creșterea salariului minim, cresc și cerințele privind documentația. Angajatorii sunt obligați să înregistreze cu exactitate orele de lucru ale mini-job-urilor lor. În plus, aceștia trebuie să se asigure că noua remunerație este stipulată corect în contractul de muncă.

Pentru mini-job-urile care câștigă în mod regulat peste 603 EUR, reglementările pentru midi-job-uri, inclusiv contribuțiile obligatorii la asigurările sociale, se vor aplica începând cu 2026.