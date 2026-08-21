Sindicatele SANITAS resping „oferta de nerefuzat” a ministrului Pîslaru: „Este mai proastă decât variantele anterioare”

Federația SANITAS din România respinge ultima variantă a proiectului legii salarizării, prezentată de Guvern, și susține că aceasta este mai slabă decât formele discutate anterior. Sindicaliștii reclamă lipsa unei surse clare de finanțare, riscul apariției unor noi diferențe salariale și limitarea sporurilor la 20%.

Federația SANITAS critică dur forma proiectului de lege a salarizării făcută publică pe 20 august și îi solicită ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, precum și partidelor parlamentare să renunțe la proiect în forma actuală.

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”Oferta ”de nerefuzat” a ministrului Pîslaru este mai proastă decât variantele anterioare!

Federația SANITAS din România respinge în totalitate ultima variantă a proiectului legii salarizării, făcută publică ieri, 20 august 2026. Din perspectiva angajaților din Sănătate și Asistență socială, această formă a documentului se îndepărtează și mai mult de principiile unei salarizări echitabile, predictibile și corelate cu responsabilitatea și valoarea socială a muncii”, se arată în comunicat.

Sindicaliștii spun că documentul nu preia propunerile formulate de organizație în cadrul negocierilor și că, în loc să ofere predictibilitate angajaților din Sănătate și Asistență socială, introduce noi riscuri privind veniturile acestora.

SANITAS: „Oferta de nerefuzat” este mai proastă

Președintele Federației SANITAS, Iulian Pope, afirmă că ultima variantă a proiectului contrazice mesajele transmise anterior de ministrul Muncii, care a prezentat documentul drept o „ofertă de nerefuzat”.

„Din punctul nostru de vedere, această variantă, pe care ministrul interimar al Muncii o lăuda zilele trecute ca fiind «o ofertă de nerefuzat», este mai proastă decât cele prezentate anterior! În locul unei reforme a salarizării corecte și predictibile, ni se propune un mecanism care nu rezolvă problemele, ignoră valoarea socială a muncii angajaților din Sănătate și Asistență socială și face din limitarea cheltuielilor bugetare principala preocupare”, a declarat Iulian Pope, președintele Federației Sanitas din România.

Una dintre principalele probleme semnalate de SANITAS este lipsa unei surse de finanțare clar definite pentru eventualele creșteri salariale și pentru plata sporurilor. Federația avertizează că, fără un mecanism clar de finanțare, drepturile prevăzute în lege ar putea rămâne doar pe hârtie și ar putea depinde ulterior de situația bugetară.

„În primul rând, proiectul este profund impredictibil. Nu este precizată în mod clar și credibil sursa de finanțare din care urmează să fie asigurate creșterile salariale și plata sporurilor. O lege care promite venituri fără să stabilească mecanismul prin care acestea sunt finanțate riscă să transforme drepturile salariale în simple promisiuni, dependente permanent de constrângeri bugetare și de decizii ulterioare”, susține SANITAS.

O altă problemă identificată de SANITAS este clasificarea activităților profesionale și a unităților sanitare în șase categorii. Federația consideră că mecanismul poate genera noi diferențe salariale între angajați care desfășoară activități comparabile.

„În al doilea rând, clasificarea activităților profesionale pe specialități și a unităților sanitare în șase categorii introduce un mecanism pe care îl apreciem ca cel puțin discutabil. Așa cum arată acum, acest mecanism riscă să creeze noi diferențe salariale între angajați care desfășoară activități comparabile”, se arată în comunicatul SANITAS.

Sindicaliștii critică și prevederea privind plafonarea sporurilor la 20%, despre care spun că nu ține cont de condițiile specifice în care lucrează personalul medical și angajații din Asistență socială.

„În al treilea rând, limitarea sporurilor la 20%, prevăzută la art. 21, încorsetează întregul sistem de salarizare și ignoră particularitățile activității din Sănătate și Asistență socială. Sporurile nu reprezintă privilegii. Ele compensează condiții concrete de muncă: ture, muncă continuă în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, risc profesional, expunere, solicitare psihică și fizică și alte situații specifice acestor domenii”, argumentează Federația SANITAS.

SANITAS cere Parlamentului să respingă proiectul

Federația solicită partidelor parlamentare să nu voteze proiectul în forma actuală și avertizează că o reformă a salarizării nu poate fi construită exclusiv pornind de la necesitatea reducerii cheltuielilor bugetare.

„De aceea, Federația SANITAS solicită public tuturor partidelor parlamentare să respingă acest proiect de lege în forma prezentată. Le cerem parlamentarilor să nu voteze o lege care este inechitabilă, injustă și fără o legătură reală cu valoarea socială a muncii angajaților din Sănătate și Asistență socială. O lege a salarizării nu poate fi construită exclusiv prin formule contabile și constrângeri bugetare. Ea trebuie să recunoască responsabilitatea, complexitatea muncii, riscurile profesionale și rolul esențial pe care acești angajați îl au în funcționarea serviciilor publice”, transmite organizația sindicală.

SANITAS avertizează: greva este suspendată, nu încheiată

În final, sindicaliștii reamintesc Guvernului că greva din Sănătate nu a fost încheiată, ci doar suspendată, decizie luată pentru a permite continuarea negocierilor.

„Reamintim Guvernului și tuturor decidenților politici că greva din Sănătate este suspendată, nu încheiată. Suspendarea grevei a fost o decizie de responsabilitate și a oferit decidenților politici timpul necesar pentru construirea unui proiect negociat corect cu partenerii sociali. Dacă rezultatul acestui proces este o lege mai proastă decât variantele precedente și care ignoră propunerile angajaților din sistem, atunci motivele care au determinat declanșarea conflictului de muncă nu numai că nu au dispărut, ci se accentuează”, avertizează Federația SANITAS.