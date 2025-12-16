Prima pagină » Actualitate » Sânziana Buruiană dă detalii despre fiicele sale. ”Nu știu dacă ele chiar vor ajunge modele”

16 dec. 2025, 14:30, Actualitate
Sânziana Buruiană  a oferit amănunte despre cele două fetițe ale sale – Izabela și Antonia. ”Nu știu dacă ele chiar vor ajunge modele”, a spus blonda.

Sânziana Buruiană este căsătorită, din octombrie 2015, cu Nicolae Zuluf. Izabela, fiica lor cea mare, a venit pe lume în anul 2016. În octombrie 2020, Sânziana Buruiană a devenit mămică pentru a doua oară. Aceasta a adus pe lume tot o fetiță care a primit numele Antonia.

Cele două fetițe ale Sânzianei Buruiană defileză pe podiumurile de modă pentru copii. Recent, acestea au participat la Bukarest Fashion Week, alături de mama lor.

Sânziana Buruiană dă detalii despre fiicele sale. ”Cu siguranță le va ajuta în cariera artistică”

”Sunt tare mândră însă că au moștenit din talentul meu și au curaj să apară pe scenă. Iza de mică e pe scenă, dar am observat ce celei mici îi place mai mult, deși are doar 5 anișori nu are nici emoții, a intrat din prima pe scenă. Nu știu dacă ele chiar vor ajunge modele, dar cu siguranță le va ajuta în cariera artistică, sper eu, pe care și-o vor alege. Iza își dorește mai degrabă să fie influencer și nu model. Iar, cea mică vrea doctoriță”, a declarat Sânziana Buruiană despre fiicele sale pentru click.ro.

Blonda a spus și ce își dorește pentru anul care vine:

”De la 2026, îmi doresc multă sănătate mai ales pentru cei apropiați. Am avut probleme, în ultima vreme, la acest capitol cu cineva din familie”.

Cele mai noi