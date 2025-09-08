Sărbătoarea NAȘTERII Maicii Domnului. Tradiții străvechi și superstiții românești de sf. Maria Mică. Ce nu ai voie să faci pe 8 septembrie

Pe 8 septembrie, creștinii ortodocși și catolici sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, cunoscută ca Sfânta Maria Mică, primul mare praznic al noului an bisericesc. Ziua este marcată prin rugăciuni, tradiții străvechi și numeroase superstiții, respectate pentru a aduce sănătate, protecție și binecuvântare în familie.

Sfânta Maria Mică este unul dintre cele mai importante momente din calendarul ortodox, sărbătoare ce aduce aminte credincioșilor de nașterea Fecioarei Maria, mama lui Iisus Hristos.

În tradiția populară, ziua de 8 septembrie este asociată nu doar cu rugăciunea și participarea la slujbele religioase, ci și cu obiceiuri păstrate din generație în generație.

Nașterea Maicii Domnului nu este menționată în Biblie, ci în scrieri vechi apocrife, precum Protoevanghelia lui Iacov. Conform acesteia, Ioachim și Ana, părinții Mariei, au primit-o ca dar divin, după ani de rugăciuni.

Primele mențiuni despre sărbătoare au apărut în secolele V–VI, în Ierusalim, de unde s-a răspândit în întreaga lume creștină.

Tradiții și obiceiuri românești de Sfânta Maria Mică

În această zi, bisericile sunt împodobite cu flori, iar credincioșii aduc daruri, colaci și roade din gospodării pentru a fi sfințite.

În mediul rural, femeile pregătesc plăcinte și mâncăruri speciale, iar familiile împart fructe și struguri pentru pomenirea celor trecuți în neființă.

Mamele care își doresc copii se roagă Maicii Domnului pentru dezlegarea pântecelor, iar femeile însărcinate cer binecuvântare pentru o naștere ușoară.

Rugăciunile și lumânările aprinse în fața icoanelor sunt menite să aducă protecție și bunăstare întregii familii.

Superstiții și interdicții pe 8 septembrie

Ziua de Sfânta Maria Mică este încărcată de credințe populare. Se spune că nu trebuie să se facă treburi casnice importante, precum spălatul rufelor sau cusutul, pentru a evita ghinionul. Bărbații nu trebuie să repare obiecte sau să muncească în gospodărie.

O altă superstiție spune că aprinderea focului în casă aduce boală, iar gătitul în ziua sărbătorii poate atrage necazuri asupra copiilor. De asemenea, plantele medicinale culese după această dată își pierd puterea tămăduitoare.

Semnele naturii sunt atent urmărite: dacă plouă, toamna va fi friguroasă, iar dacă soarele strălucește, recoltele vor fi bogate. În Maramureș, oamenii spun că, după 8 septembrie, pălăriile sunt înlocuite cu căciuli, potrivit zicalei „O trecut Sântă Măria, leapădă și pălăria”.

Sărbătoarea este și un prilej de bucurie pentru cei care poartă numele Maria, Marian sau derivatele acestora.

Mulți români aleg să-și serbeze onomastica pe 8 septembrie, chiar dacă există și tradiția sărbătoririi pe 15 august, de Sfânta Maria Mare.