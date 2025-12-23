Sărbători în liniște: sfatul psihologului pentru a evita orice tip de certuri în familie

Distracția festivă se poate transforma rapid în tensiune, pe măsură ce emoțiile accentuate dau naștere unor conflicte în toată regula. Psihologul Susan Quilliam vine cu sfaturi prețioase despre ce poți face pentru a calma lucrurile.

Se știe că atunci când apare a doua mahmureală, se ivesc și certurile.

Ce înseamnă „eul de Crăciun”

Poate câinele trebuie neapărat scos la plimbare, dar afară plouă, sau tava de la curcan încă trebuie spălată, iar filmul tradițional de Crăciun nu mai este suficient pentru a împiedica pe toată lumea să se simtă sătulă, iritată și gata să izbucnească la cea mai mică provocare, scrie The Telegraph.

„Crăciunurile petrecute în familie pot fi uneori înconjurate de dezamăgire. Există presiunea ideii că «ar trebui să îi iubesc pe acești oameni», dar nu suntem obișnuiți să stăm cu ei perioade atât de lungi. În plus, există mitul că rostul familiei este acela că poți «fi tu însuți», însă acest lucru poate fi o sabie cu două tăișuri. Nu înseamnă neapărat că tu și rudele tale vă veți înțelege”, spune psihologul relațional Susan Quilliam.

Potrivit lui Quilliam, fondatoarea podcastului The Torn Project, care analizează conflictele interioare, fiecare dintre noi are un „eu de Crăciun”.

„Pentru unii oameni, «eul de Crăciun» înseamnă să devină din nou copii”, spune ea. „Alții pot reveni la tipare de familie, repetând comportamente care apar de fiecare dată când sunteți toți împreună. De exemplu, sora mai mare poate deveni autoritară, iar copilul cel mic poate considera că cea mai bună soluție pentru a face față conflictelor este să se retragă în cameră”, spune ea.

Toate certurile, spune Quilliam, sunt amplificate de stres și alcool. Iar de Crăciun există din plin ambele, la care se adaugă senzația de claustrofobie dintr-o cameră supraîncălzită, în timp ce afară este frig și posomorât.

Cum să eviți certurile de sărbători

Dacă sesiunea de Pictionary în familie ajunge să semene cu „Împăratul muștelor”, ar fi bine să ții cont de sfaturile unui expert despre cum să detensionezi conflictele.

Sylvie este mereu încordată atunci când familia ei, cu mai multe generații, se adună la masa de Crăciun, mai ales după câteva pahare de Advocaat.

„Știu sigur că, la un moment dat, politica va apărea în discuție și nu se va termina bine. Fie că este vorba despre Orientul Mijlociu sau despre politicile de gen, masa se împarte pe linii generaționale previzibile, iar oamenii încep să se numească unii pe alții «woke» sau «bigoți». Singura scăpare rămâne spălatul vaselor”, spune ea.

Există un motiv foarte bun pentru vechiul clișeu conform căruia nu ar trebui să discuți politică sau religie.

„Chiar și în cele mai bune condiții, aceste conversații devin polarizate și aprinse. Iar de Crăciun, totul este amplificat. Tratează situația cu lejeritate. Puteți conveni dinainte asupra unui «cuvânt-cod», precum «Următorul!», pe care cineva să îl spună atunci când lucrurile par să se încingă. Sau poți spune pur și simplu: discutăm asta altădată, dar nu la masa de Crăciun”, spune Quilliam.

Fie că cineva se laudă cu un contract de milioane sau cu o vacanță în Maldive, este ușor ca exhibiționismul să acapareze întreaga conversație.

„Problema este că ceilalți tind să renunțe prea repede. Soluția este să preiei controlul și să le transmiți celorlalți că persoana respectivă nu va monopoliza discuția. După patru sau cinci fraze, întrerupe politicos cu o idee proprie – «Interesant, noi ne-am rezervat vacanța în Franța vara aceasta» sau «Ai auzit că verișoara ta a dat exament pentru carnetul de conducere?»”, mai adaugă psihologul.â

Dificila relație dintre cuscri

„Multe supărări de Crăciun pot fi rezolvate prin negociere și compromis, calități esențiale atunci când împarți spații restrânse cu rudele. Ideal ar fi să stabilești niște reguli și limite din timp sau imediat ce oamenii ajung”, spune Quilliam.

Dacă anul acesta vi se alătură la masă și cuscrii și te temi că nu veți avea subiecte comune, Quilliam recomandă să încerci să îi cunoști, în loc să adopți o atitudine defensivă.

„Implică-te în conversație cu aceste persoane noi, în loc să îți marchezi teritoriul sau să te retragi. De exemplu, în loc să spui «Așa facem noi Crăciunul», întreabă «Cum faceți voi Crăciunul?». Puțini oameni stânjeniți pot rezista tentației de a vorbi despre ei înșiși. Pune întrebări deschise, precum «Spune-mi ce plănuiți de Anul Nou»”, recomandă psihologul.

Există mereu cineva care crede că știe să facă totul mai bine, de la cartofii crocanți la aranjarea mesei de Crăciun. Deși poate fi iritant, Quilliam recomandă să dezamorsezi situația cu bunătate.

„Poți spune ceva de genul: «Ai fost atât de ajutor, dar te rog să te așezi și să bei ceva!»”, sugerează specialista, care a oferit un exemplu personal – în fiecare an, nora ei se agită prin bucătărie, făcând-o să se simtă inutilă în propria casă.

„Anul trecut am avut o revelație. Am decis pur și simplu să cedez. «Bine, preia tu!», i-am spus. Apoi, m-am așezat și mi-am turnat un pahar de șampanie”, a povestit psihologul.

