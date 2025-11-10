SARKOZY cere să fie eliberat din închisoare. Apelul, judecat de un tribunal din Paris

Cererea fostului președinte francez Nicolas Sarkozy de a fi eliberat din închisoare în așteptarea apelului va fi examinată luni, 10 noiembrie, de un tribunal din Paris.

Sarkozy a depus o cerere de eliberare la doar câteva săptămâni după ce fostul președinte a început să ispășească o pedeapsă de cinci ani pentru conspirație în vederea strângerii de fonduri din Libia pentru campania sa electorală.

De ce este acuzat Sarkozy

Fostul președinte conservator, în vârstă de 70 de ani, a fost găsit vinovat de conspirație criminală pentru eforturile depuse de apropiații săi de a obține fonduri pentru campania sa prezidențială din 2007 de la defunctul dictator Muammar Gaddafi. El a fost achitat de toate celelalte acuzații, inclusiv de corupție și de primirea de finanțare ilegală pentru campanie.

Pedeapsa cu închisoarea a lui Sarkozy a fost executată imediat din cauza „gravității extraordinare” a infracțiunii, a declarat judecătoarea Nathalie Gavarino în fața instanței. A fost încarcerat luna trecută la închisoarea La Sante, din Paris. Reuters remarcă o cădere spectaculoasă pentru un om care a condus Franța între 2007 și 2012.

Sarkozy a negat în mod constant acuzațiile și a făcut apel, declarându-se victimă a răzbunării și a urii.

El nu va participa la ședința de judecată de luni, ci va fi reprezentat în Curtea de apel de avocați. Avocatul Christophe Ingrain a declarat, după ce Sarkozy a fost încarcerat, că fostul președinte nu îndeplinea niciuna dintre justificările legale pentru „detenția provizorie” și că a respectat întotdeauna procedura judiciară.

În dreptul penal francez, aceste justificări includ necesitatea de a preveni continuarea infracțiunii sau de a se asigura că acuzatul rămâne la dispoziția sistemului judiciar.

Dacă instanța va fi de acord să-l elibereze, Sarkozy ar putea fi obligat să poarte un dispozitiv electronic de monitorizare, să depună o sumă de bani sau să se prezinte periodic la autorități.

Un an a purtat brățară de monitorizare

Sarkozy s-a confruntat cu mai multe bătălii juridice de la părăsirea funcției.

Anul trecut, cea mai înaltă instanță din Franța a confirmat o condamnare pentru corupție și trafic de influență, obligându-l să poarte un dispozitiv electronic de monitorizare timp de un an, o premieră pentru un fost șef de stat francez. Dispozitivul a fost acum îndepărtat, când a ajuns la închisoare.

Tot anul trecut, o curte de apel a confirmat o condamnare separată pentru finanțarea ilegală a campaniei electorale în cadrul tentativei sale eșuate de realegere din 2012. O hotărâre definitivă a celei mai înalte instanțe din Franța în acest caz este așteptată în această lună.

