SARKOZY cere să fie eliberat din închisoare. Apelul, judecat de un tribunal din Paris

Cererea fostului președinte francez Nicolas Sarkozy de a fi eliberat din închisoare în așteptarea apelului va fi examinată luni, 10 noiembrie, de un tribunal din Paris.
Sarkozy a depus o cerere de eliberare la doar câteva săptămâni după ce fostul președinte a început să ispășească o pedeapsă de cinci ani pentru conspirație în vederea strângerii de fonduri din Libia pentru campania sa electorală.
Fostul președinte conservator, în vârstă de 70 de ani, a fost găsit vinovat de conspirație criminală pentru eforturile depuse de apropiații săi de a obține fonduri pentru campania sa prezidențială din 2007 de la defunctul dictator Muammar Gaddafi. El a fost achitat de toate celelalte acuzații, inclusiv de corupție și de primirea de finanțare ilegală pentru campanie.
Pedeapsa cu închisoarea a lui Sarkozy a fost executată imediat din cauza „gravității extraordinare” a infracțiunii, a declarat judecătoarea Nathalie Gavarino în fața instanței. A fost încarcerat luna trecută la închisoarea La Sante, din Paris. Reuters remarcă o cădere spectaculoasă pentru un om care a condus Franța între 2007 și 2012.
Sarkozy a negat în mod constant acuzațiile și a făcut apel, declarându-se victimă a răzbunării și a urii.
El nu va participa la ședința de judecată de luni, ci va fi reprezentat în Curtea de apel de avocați. Avocatul Christophe Ingrain a declarat, după ce Sarkozy a fost încarcerat, că fostul președinte nu îndeplinea niciuna dintre justificările legale pentru „detenția provizorie” și că a respectat întotdeauna procedura judiciară.
În dreptul penal francez, aceste justificări includ necesitatea de a preveni continuarea infracțiunii sau de a se asigura că acuzatul rămâne la dispoziția sistemului judiciar.
Dacă instanța va fi de acord să-l elibereze, Sarkozy ar putea fi obligat să poarte un dispozitiv electronic de monitorizare, să depună o sumă de bani sau să se prezinte periodic la autorități.
Sarkozy s-a confruntat cu mai multe bătălii juridice de la părăsirea funcției.
Anul trecut, cea mai înaltă instanță din Franța a confirmat o condamnare pentru corupție și trafic de influență, obligându-l să poarte un dispozitiv electronic de monitorizare timp de un an, o premieră pentru un fost șef de stat francez. Dispozitivul a fost acum îndepărtat, când a ajuns la închisoare.
Tot anul trecut, o curte de apel a confirmat o condamnare separată pentru finanțarea ilegală a campaniei electorale în cadrul tentativei sale eșuate de realegere din 2012. O hotărâre definitivă a celei mai înalte instanțe din Franța în acest caz este așteptată în această lună.
RECOMANDAREA AUTORULUI:
Sarkozy se teme să mănânce ce i se oferă la închisoare. De ce fostul președinte al Franței a trecut pe iaurt
Sarkozy publică din pușcărie sacii cu scrisori pe care îi primește zilnic. Politicianul vrea să răspundă la toate