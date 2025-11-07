După ce presa din Franța l-a ironizat spunând că nu mai are loc în celulă din cauza scrisorilor primite de la susținătorii săi, Nicolas Sarkozy vine cu dovezi clare care arată că poporul nu l-a uitat.

Echipa fostului președinte al Franței a publicat, pe pagina de Instagram a acestuia, imagini cu sacii de scrisori pe care le primește zilnic. Imaginile sunt însoțite și de un mesaj de mulțumire.

„Vă mulțumesc din suflet pentru sprijinul acordat! Povestea nu s-a terminat încă…”

Potrivit apropiaților săi, oficialul primește aproximativ 500 de scrisori în fiecare zi, uneori chiar o mie, iar unele conțin chiar bani sau ciocolată.

„Unele scrisori conțin bilețele atent scrise, altele cărți poștale simple. Unele scrisori includ bani, ciocolată, cărți, inclusiv Biblii, și alte obiecte. În total, aproape 500 de scrisori se adună pe biroul său în fiecare zi“, potrivit anturajului său, relatează TF1 Info.

Scrisorile sunt prmite la închisoare, apoi avocații presedintelui le duc la biroul acestuia. Plicurile sunt sortate direct la biroul de pe strada Miromesnil, despre care se spune că este „copleșit”. Fostul președinte s-a angajat să le răspundă tuturor susținătorilor săi.

Potrivit echipei sale, scrisorile sosesc cu viteză din toată Franța, precum și din străinătate. Mesaje sunt de încurajare, rugăciuni, mulțumiri sau pur și simplu cuvinte de afecțiune.

„Rezistă, mă rog pentru tine ”, „Rămâi puternic, nu ești singur ”, se arată în unele dintre scrisorile care circulă pe rețelele de socializare. Valul de mesaje de susținere este atât de mare încât funcționarul poștal, responsabil cu sortarea corespondenței la închisoare, se chinuie să o livreze pe toată în celula fostului președinte.

Într-o declarație pentru RTL, gardienii au recunoscut că „nu mai văzuseră niciodată așa ceva”. Pe lângă scrisori, Nicolas Sarkozy a primit și numeroase colete. Biblii, rozarii, medalii religioase, cărți și batoane de ciocolată s-au adunat. Și mai surprinzător, susținătorii i-au trimis sume mici, în medie în jur de douăzeci de euro, pentru a-și îmbunătăți condițiile de închisoare și a cumpăra mâncare de la cantină.

Această creștere a atenției se adaugă mobilizării politice și mediatice a susținătorilor săi, pe măsură ce se apropie 10 noiembrie, data la care Curtea de Apel din Paris va examina cererea sa de eliberare.

Condamnat pe 25 septembrie la cinci ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare, pentru conspirație, fostul președinte așteaptă acum decizia instanței, sperând să-și recapete rapid libertatea sub control judiciar.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Una caldă, una rece pentru Sarkozy. După ce a fost agresat de deținuți, acum este „asaltat“ de scrisorile fanilor. Paznicii, disperați, nu mai pot face față valului de scrisori

Sarkozy se teme să mănânce ce i se oferă la închisoare. De ce fostul președinte al Franței a trecut pe iaurt