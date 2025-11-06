Sarkozy se teme să mănânce ce i se oferă la închisoare. De ce fostul președinte al Franței a trecut pe iaurt

Încarcerat la închisoarea Santé din Paris din 21 octombrie, fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, s-a supus, din proprie inițiativă, unui regim alimentar strict. Conștient de ostilitatea pe care i-o poartă mulți dintre colegii săi de penitenciar, refuză să mănânce orice fel de mâncare i se servește, relatează revista Le Point, care citează o sursă din anturajul apropiat al politicianului.

Potrivit acesteia, fostul președinte face asta de teamă că cineva ar fi putut să-i scuipe în mâncare, dacă nu chiar mai rău.

În același timp, el refuză să cumpere produse din magazinul închisorii și să le prepare în celulă.

„Nu știe să gătească nici măcar un ou!”

Apropiații spun că singura soluție de a se hrăni în închisoare ar fi să-și gătească singur, însă gătitul nu a fost niciodată punctul forte al oficialului.

„Nu știe să gătească nici măcar un ou!”, mărturisește un apropiat. Și apoi, din principiu, refuză să o facă.”, precizează acesta.

Astfel, de la data încarcerării sale, pe 21 octombrie, Nicolas Sarkozy se hrănește exclusiv cu iaurturi.

Reamintim că, la doar câteva ore de sosirea lui Nicolas Sarkozi în închisoare, pe 21 octombrie, mulți deținuți l-au hărțuit, i-au strigat numele, iar alții l-au înjurat. Pe tot parcursul nopții, președintele n-a putut închide un ochi deoarece colegii de penitenciar i-au cântat prin pereți.

La închisoarea La Santé, Nicolas Sarkozy este păzit zi și noapte de doi agenți de securitate care au fost plasați în celula vecină. Această protecție este asigurată „având în vedere statutul său și amenințările cu care se confruntă”, a explicat, luna trecută, ministrul francez de interne, Laurent Nuñez.

„Aceasta este o decizie care vizează asigurarea siguranței sale, pe lângă, bineînțeles, tot ceea ce este implementat de administrația penitenciarului”, a adăugat ministrul de Interne.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Una caldă, una rece pentru Sarkozy. După ce a fost agresat de deținuți, acum este „asaltat“ de scrisorile fanilor. Paznicii, disperați, nu mai pot face față valului de scrisori

Sarkozy și-a descoperit noi pasiuni în închisoare. S-a apucat de scris cărți și citește intensiv. Cum arată lista de lecturi a fostului președinte