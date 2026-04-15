Expert: “Explozia de la blocul din Rahova a fost cauzată de un scurtcircuit de la un cablu electric aflat la câțiva centimetri de conducta de gaze!”

Adina Anghelescu
Explozia devastatoare care a avut loc în 17 octombrie 2025 la blocul din cartierul Rahova, sectorul 5 al Capitalei, a fost considerată inițial un efect al acumulării de gaze naturale, produsă în urma a două fisuri în conducta subterană de alimentare a imobilului. Așa au motivat demersurile realizate, ulterior, anchetatorii, evidențiind faptul că moartea a patru persoane și rănirea altor 20 a fost rezultatul unui lanț de grave neglijențe.

Procurorii au menționat, inițial, că gazele s-au scurs prin cele două fisuri apărute în conducta de alimentare, aflată în imediata apropiere a imobilului, substanța inflamabilă s-a infiltrat în sol, apoi spre subsol, unde s-a acumulat într-o cantitate suficientă pentru a genera explozia.

Cauza exploziei blocului din Rahova

Conform ultimelor informații date de surse Gândul, experții au stabilit cauza exploziei:

„A fost un scurtcircuit din cauza faptului că, în mod nepermis, un cablu electric trecea la câțiva centimetri de conductă, fapt ce a dus la declanșarea exploziei. Întrebarea care se pune este dacă nu cumva mai sunt și alte locuri din Capitală în care s-au realizat astfel de lucrări care pot duce oricând la un dezastru identic.

Este nepermis de lege ca un cablu electric să se afle la o distanță atât de mică de conducta de gaze.”

Cablul de electricitate fusese instalat în 1981, iar conducta de gaz în anii 2000

Pe de altă parte, potrivit surselor noastre, cablul de electricitate a fost instalat în 1981, când s-a construit blocul, iar conducta de gaz a fost montată după anul 2000, când locatarii și-au instalat centrale individuale. Așadar, se conturează ipoteza că, dacă a fost montat ceva greșit, atunci ar fi vorba de montarea conductei de gaze lângă cablul electric.

Un alt amănunt important. Potrivit surselor noastre, conducta de gaz era de polietilenă, material care nu se folosea în anii ’80, atunci când a fost construit blocul. Așadar, nu este exclus ca furnizorul de gaz să fi montat conducta prea aproape de cablurile electrice, care erau acolo de la construcția imobilului.

Patru persoane au murit

Explozia a avut loc în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, la un bloc cu opt etaje situat pe Calea Rahovei, în zona străzii Vicina. Deflagrația a afectat în special etajele superioare (raportat între etajele 4 și 6 / 5 și 6 în diferite relatări), ducând la prăbușirea parțială a unor compartimente și la împrăștierea de resturi în curtea blocului și pe carosabil.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a activat planul roșu de intervenție, mobilizând mai multe autospeciale de stingere, echipe de descarcerare și unități medicale de urgență. La fața locului au fost trimise ambulanțe și echipe medicale care au preluat răniții și i-au transportat la spitale din București. Autoritățile au emis și un mesaj RO-ALERT pentru a avertiza populația să evite zona. În apropiere, un liceu a fost temporar închis și/sau a trecut în regim online, iar locatarii din clădirile afectate au fost evacuați.

Ancheta penală a fost extinsă

Procurorii Curții de Apel au extins ancheta penală pentru distrugere din culpă care a a avut ca urmare un dezastru, iar principalii vizați sunt distribuitorul de energie electrică și un angajat al companiei de gaze naturale care a realizat superficial verificările la fața locului. Pagubele sunt foarte mari, e vorba de 54 apartamente plus bunurile locatarilor si 36 mașini avariate.

Citește și

INEDIT Ce se întâmplă în corpul tau când iei cina la ora 22:00, potrivit științei
15:34
Ce se întâmplă în corpul tau când iei cina la ora 22:00, potrivit științei
FLASH NEWS Un deputat AUR acuză ministrul Mediului: „Diana Buzoianu răspândește panică fără dovezi. Acuzații false despre „fecale în mare” demontate oficial”
15:33
Un deputat AUR acuză ministrul Mediului: „Diana Buzoianu răspândește panică fără dovezi. Acuzații false despre „fecale în mare” demontate oficial”
ECONOMIE 480 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste județe din România. Cine se încadrează
15:20
480 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste județe din România. Cine se încadrează
SURSE După ce ieri a mers Bolojan la Cotroceni, azi a venit rândul lui Grindeanu. Cât a durat întâlnirea discretă dintre șeful PSD și Nicușor Dan
14:42
După ce ieri a mers Bolojan la Cotroceni, azi a venit rândul lui Grindeanu. Cât a durat întâlnirea discretă dintre șeful PSD și Nicușor Dan
ULTIMA ORĂ Guvernul a făcut „recensământul” găurilor negre: CFR Marfă, SN CFR și Romaero. Ce datorii au companiile de stat
13:38
Guvernul a făcut „recensământul” găurilor negre: CFR Marfă, SN CFR și Romaero. Ce datorii au companiile de stat
Mediafax
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
Digi24
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
Cancan.ro
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Adevarul
Incident la bordul unui avion TAROM: un pilot a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a zburat fără să fi dormit
Mediafax
Presa maghiară: Alegerile din Ungaria sunt oglinda în care se privește o Românie care stagnează
Click
Unde sărbătoresc Medana și Alin Oprea 7 ani de relație? Ce artiști le-au fost alături? „Trei zile și trei nopți”
Digi24
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua rolul lui Viktor Orban
Cancan.ro
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem. I s-a făcut rău în timpul probelor de la Survivor: „M-a luat panica și am început să tremur rău”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Americanii au lansat cea mai „parșivă” dronă. Inspirată de „peștele vampir” care își urmărește ținta înainte de atac
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu păsările care dedică mai multă energie creșterii puilor?
UTILE Cum scapi de gândacii de bucătărie, dacă spray-ul se dovedește a fi ineficient. Îți prezentăm 5 soluții 100% garantate
15:49
Cum scapi de gândacii de bucătărie, dacă spray-ul se dovedește a fi ineficient. Îți prezentăm 5 soluții 100% garantate
UTILE Mai pot fi mâncate ouăle, dacă au trecut 7 zile de când au fost fierte? Expertiza specialiștilor în siguranță alimentară
15:07
Mai pot fi mâncate ouăle, dacă au trecut 7 zile de când au fost fierte? Expertiza specialiștilor în siguranță alimentară
ACUZAȚII Furnici care costă 200 de dolari bucata. Traficul este în floare în Africa
14:28
Furnici care costă 200 de dolari bucata. Traficul este în floare în Africa
EXCLUSIV Simion, dezvăluiri despre relația cu Călin Georgescu: Suntem printre puținii care nu ne-am dezis de el. Ar putea intra într-un guvern AUR?
14:10
Simion, dezvăluiri despre relația cu Călin Georgescu: Suntem printre puținii care nu ne-am dezis de el. Ar putea intra într-un guvern AUR?
RĂZBOI SUA mai trimit un portavion în Orientul Mijlociu și suplimentează numărul de trupe, în timp ce Trump pune presiune pe Iran să accepte pacea
13:44
SUA mai trimit un portavion în Orientul Mijlociu și suplimentează numărul de trupe, în timp ce Trump pune presiune pe Iran să accepte pacea
EMOȚIONANT Psihologii spun că persoanele care vorbesc mereu cu voce joasă ascund, de fapt, un mare defect
13:37
Psihologii spun că persoanele care vorbesc mereu cu voce joasă ascund, de fapt, un mare defect

