Satele de lângă AUTOSTRĂZI, tot mai căutate pe piața imobiliară. Investițiile masive au ridicat prețurile

10 nov. 2025, 14:59, Actualitate
Satele situate în apropierea autostrăzilor au devenit, în ultimii ani, unele dintre cele mai căutate zone de pe piața imobiliară. Din ce în ce mai mulți români aleg să plece din aglomerația orașelor și să se mute în localități rurale aflate la doar 20-30 de kilometri de marile centre urbane.

De aici și interesul investitorilor pentru dezvoltarea acestor arealuri.

Terenuri scumpe și oportunități uriașe pentru investitori

Multe dintre periferiile zonelor urbane ale României s-au transformat spectaculos în ultimii ani: infrastructura a fost modernizată, transportul în comun este mai eficient, iar accesul la Internet de mare viteză a „penetrat” și aceste locuri.

Specialiștii spun că s-a schimbat radical direcția migrației, din urban spre rural.

Prețurile terenurilor și ale locuințelor din satele aflate lângă autostrăzi au crescut semnificativ. Investitorii imobiliari, fie că vorbim de marii jucători din piață, fie că vorbim de micii antreprenori locali, au început să valorifice potențialul acestor zone, lansând numeroase proiecte rezidențiale, cum ar fi cartiere rezidențiale, pensiuni, spații comerciale și servicii conexe.

În plus, ajută și programele de finanțare europeană, care sprijină digitalizarea și dezvoltarea infrastructurii rurale, scrie evz.ro.

De câțiva ani, harta imobiliară a României a fost redesenată de construcția noilor autostrăzi și a drumurilor expres. Localitățile aflate în proximitatea unui nod rutier important au, acum, un avantaj major – oferă acces rapid la orașe.

Potrivit unui raport publicat de imobiliare.ro, periferia marilor orașe București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași sau Brașov atrage din ce în ce mai mulți cumpărători datorită terenurilor generoase și a conexiunilor bune la infrastructura rutieră și digitală.

Românii sunt atrași de aceste locuri pentru că își doresc o viață mai liniștită, departe de agitația cotidiană din marile orașe.

Românii, în topul proprietarilor din UE

Chiar dacă economia globală este departe de perioadele sale bune, marcate de creșteri, România ocupă locul cinci în Uniunea Europeană în clasamentul persoanelor care dețin o a doua locuință. Suntem deasupra unor state cu economii puternice, precum Germania sau Austria, potrivit European Housing Trend Report.

„Această poziționare surprinzătoare reflectă atât specificul cultural al românilor, pentru care proprietatea înseamnă stabilitate și reușită, cât și particularitățile istorice ale pieței locale, unde rata deținerii de locuințe este tradițional ridicată. De multe ori, a doua locuință nu este o investiție speculativă, ci o moștenire sau o legătură cu locurile natale”, a explicat un expert evaluator imobiliar pentru evz.ro.

Conform aceluiași raport, Bulgaria ocupă primul loc în Europa în ceea ce privește numărul proprietarilor care au o a doua casă, țară urmată de Grecia (39%) și Croația (37%).

În România, unul din trei proprietari mai deține o locuință.

