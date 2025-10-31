Compania Națională de Investiții Rutiere a primit astăzi, 12 oferte la contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 3 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca)- Iași-Ungheni. Contractul pentru tronsonul 3 Lețcani (DN28)-DN24 (Iași) are o valoare estimată de 5,29 miliarde lei și o durată de realizare este de 46 de luni, din care 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție lucrări.
1. Ceigall India Limited (Ofertant unic)
2. FCC Construccion S.A. (ofertant unic)
3. WEBUILD SPA -Milano (Ofertant unic)
4. Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (Ofertant unic)
5. Asocierea Construcții Erbașu (Lider)-Conest S.A- EKY-SAM-Frasinul
6. Asocierea Danlin XXL (Lider) -Intertranscom Impex S.R.L.-Evropeiski-Patishta-Groma Hold Ltd.
7. Asocierea ITINERA SPA (Lider)-Saipem S.P.A.-ICM S.P.A.
8. Asocierea MAPA Insaat ve Tikaret Anonim Sirketi (Lider) -Gunal Insaat Ticaret Sanayi Anonim Sirketi
9. Asocierea MAKIMSAN Asfalt Taahhut Inșaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (Lider) -Veta Global S.R.L.
10. Asocierea Concelex (Lider)-X-WAY Infrastructure
11. Asociere Biskon Yapi-Anonim Sirketi (Lider)-Straco Holding-MIS Grup-Ilgaz Construction
12. Asocierea Ozaltin Insaat Ticaret Ve Sanay A.S. (Lider)-Fernas Insaat Anonim-Sirketi -Ozkar Insaat Sanayi ve Ticaret-Anonim Șirketi.
Tronsonul 3, Lețcani -Iași are o lungime de 17,7 kilometri și include:
Sursă foto și VIDEO: Compania Națională de Investiții Rutiere
