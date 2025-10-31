Compania Națională de Investiții Rutiere a primit astăzi, 12 oferte la contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 3 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca)- Iași-Ungheni. Contractul pentru tronsonul 3 Lețcani (DN28)-DN24 (Iași) are o valoare estimată de 5,29 miliarde lei și o durată de realizare este de 46 de luni, din care 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție lucrări.

Ofertele depuse :

1. Ceigall India Limited (Ofertant unic)

2. FCC Construccion S.A. (ofertant unic)

3. WEBUILD SPA -Milano (Ofertant unic)

4. Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (Ofertant unic)

5. Asocierea Construcții Erbașu (Lider)-Conest S.A- EKY-SAM-Frasinul

6. Asocierea Danlin XXL (Lider) -Intertranscom Impex S.R.L.-Evropeiski-Patishta-Groma Hold Ltd.

7. Asocierea ITINERA SPA (Lider)-Saipem S.P.A.-ICM S.P.A.

8. Asocierea MAPA Insaat ve Tikaret Anonim Sirketi (Lider) -Gunal Insaat Ticaret Sanayi Anonim Sirketi

9. Asocierea MAKIMSAN Asfalt Taahhut Inșaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (Lider) -Veta Global S.R.L.

10. Asocierea Concelex (Lider)-X-WAY Infrastructure

11. Asociere Biskon Yapi-Anonim Sirketi (Lider)-Straco Holding-MIS Grup-Ilgaz Construction

12. Asocierea Ozaltin Insaat Ticaret Ve Sanay A.S. (Lider)-Fernas Insaat Anonim-Sirketi -Ozkar Insaat Sanayi ve Ticaret-Anonim Șirketi.

Caracteristice tehnice :

Tronsonul 3, Lețcani -Iași are o lungime de 17,7 kilometri și include:

18 poduri și pasaje;

6 tunele și un centru de monitorizare tunel;

Sursă foto și VIDEO: Compania Națională de Investiții Rutiere

