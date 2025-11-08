România are mai puțin turiști străini acum decât în comunism, iar cifrele arată că este singura țară din Europa în această situație. Conform Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), în anul 1980 era vizitată de peste 3,4 milioane de turiști, iar în prezent numărul abia depășește 2 milioane.

„Explicația este una simplă: Dacă în anii ’80 făceam promovare și aveam pachete turistice, iar România pleca la târgurile de turism ori se întâlnea cu sindicatele, în acest moment România n-are nici măcar o strategie pentru turism pentru a atrage turiștii în România, cu toate că suntem o țară care e considerată pe plan mondial ca o «bijuterie». Avem absolut de toate, de la Deltă până la munți, de la istorie, arhitectură și absolut tot ce poate fi vizitat și să ofere satisfacție, până la urmă, turiștilor care vin în România.

(…) Atunci, aveam o strategie foarte bună. La momentul acela, Ceaușescu a dat ordin să se cumpere avioane și erau foarte ieftine. Cursele erau sute de dolari dus-întors către țările europene, fie că vorbim de Germania, Marea Britanie sau țările nordice, Spania, Italia sau Franța. Și atunci pachetele erau unele foarte ieftine, dar – de fapt – obiectivul era de a atrage valută în țară, pentru că – ceea ce e greu de înțeles după 1990 – serviciile turistice sunt produs de export și România încasează valută astfel încât echilibrează balanța comercială de plăți. Și la vremea aceea se gândea macroeconomic, iar turismul era o verigă foarte importantă, iar serviciile erau pe măsură, pentru că, să nu uităm, toate stațiunile erau noi, iar serviciile, cele de două stele, erau de un foarte înalt nivel la momentul acela pe plan mondial.