România, singura țară din Europa cu mai puțini TURIȘTI străini acum decât în comunism. Care este explicația acestui fenomen

08 nov. 2025, 18:25, Actualitate
Foto: colaj Shutterstock

România are mai puțin turiști străini acum decât în comunism, iar cifrele arată că este singura țară din Europa în această situație. Conform Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), în anul 1980 era vizitată de peste 3,4 milioane de turiști, iar în prezent numărul abia depășește 2 milioane.

„Explicația este una simplă: Dacă în anii ’80 făceam promovare și aveam pachete turistice, iar România pleca la târgurile de turism ori se întâlnea cu sindicatele, în acest moment România n-are nici măcar o strategie pentru turism pentru a atrage turiștii în România, cu toate că suntem o țară care e considerată pe plan mondial ca o «bijuterie». Avem absolut de toate, de la Deltă până la munți, de la istorie, arhitectură și absolut tot ce poate fi vizitat și să ofere satisfacție, până la urmă, turiștilor care vin în România.

(…) Atunci, aveam o strategie foarte bună. La momentul acela, Ceaușescu a dat ordin să se cumpere avioane și erau foarte ieftine. Cursele erau sute de dolari dus-întors către țările europene, fie că vorbim de Germania, Marea Britanie sau țările nordice, Spania, Italia sau Franța. Și atunci pachetele erau unele foarte ieftine, dar – de fapt – obiectivul era de a atrage valută în țară, pentru că – ceea ce e greu de înțeles după 1990 – serviciile turistice sunt produs de export și România încasează valută astfel încât echilibrează balanța comercială de plăți. Și la vremea aceea se gândea macroeconomic, iar turismul era o verigă foarte importantă, iar serviciile erau pe măsură, pentru că, să nu uităm, toate stațiunile erau noi, iar serviciile, cele de două stele, erau de un foarte înalt nivel la momentul acela pe plan mondial.

(…) Să știți că, dacă ne ducem prin Mexic, Cuba, în Thailanda sau Vietnam, găsim fix aceleași probleme: lipsa accesibilității. Dar nu accesibilitatea este cea care ne împiedică, pentru că, până la urmă, dacă vin venituri și se justifică să investim în trafic, în autostrăzi, pentru anumite destinații, o vom face cu siguranță mai repede. De fapt, faptul că nu avem o strategie pentru turism pentru incoming, iar nici pe actualul mandat nu s-a vorbit de turism de către prim-ministru, cel puțin ministrul pe care îl avem s-a legat de faptul că cei din industrie nu știu să lucreze și nu au habar de meserie, în condițiile în care aici este o dispută care nu trebuie purtată la televizor și trebuie purtată în cabinetul ministrului, ca să vedem, să ne sincronizăm. Și cred că până la urmă trebuie o strategie pentru turism în perioada următoare, pentru că această strategie din 2006-2026 tocmai se termină și noi nu avem o strategie și nu avem fonduri care să meargă către târgurile de turism externe, acolo unde ar trebui să ne promovăm”, a declarat pentru Digi 24 Cristian Băhălescu, președinte ANAT Sud-Est.

VIDEO – Digi 24

Mediafax
