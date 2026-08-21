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Scădere record pentru serviciile prestate populației în iunie. Petișor Peiu: „Turismul intern, practic, prăbușit”

Scădere record pentru serviciile prestate populației în iunie. Petișor Peiu: „Turismul intern, practic, prăbușit”
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Serviciile prestate populației au înregistrat în iunie 2026 cea mai mare scădere din ultimele 11 luni, potrivit unei analize prezentate de deputatul AUR Petișor Peiu. Acesta susține că cifra de afaceri din acest sector a fost cu peste 10% mai mică decât în iunie 2025 și pune evoluția pe seama majorării TVA și a inflației.

Petișor Peiu afirmă, într-o postare publicată pe Facebook, că sectorul serviciilor prestate populației se află în declin de 11 luni consecutiv, iar scăderea din iunie 2026 reprezintă un record negativ pentru această perioadă.

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Scădere de peste 10% într-un an

A 11-a lună de scădere consecutivă în sectorul serviciilor prestate populației vine cu o cifră înspăimântătoare: mai bine de 10% este scăderea în iunie 2026 față de iunie 2025 – record negativ al acestor luni de scădere”, a scris Peiu.

Deputatul susține că principalii factori care au dus la această evoluție sunt majorarea TVA și nivelul ridicat al inflației din ultimele 12 luni.

„Pur și simplu, prețul serviciilor din România a devenit insuportabil pentru consumatori”, afirmă Peiu.

Turismul intern, indicat drept unul dintre cele mai afectate sectoare

Potrivit deputatului AUR, una dintre cele mai importante scăderi se înregistrează în cazul serviciilor hoteliere, situație pe care acesta o interpretează drept un semnal al prăbușirii turismului intern.

Cea mai mare scădere este pentru hoteluri, turismul intern fiind, practic, prăbușit”, susține Petișor Peiu.

În același mesaj, Peiu critică partidele aflate la guvernare, PSD, PNL și USR, pentru politicile fiscale și energetice adoptate în ultimul an.

Culmea este că partidele de la putere din ultimul an, PSD, PNL și USR își apără, în continuare, deciziile de creștere a cotelor de TVA și de închidere a centralelor pe cărbune fără a le înlocui cu alte centrale!”, a mai transmis deputatul.

Comentarii 1
  • Ioan Petru Culianu

    Dacă turismul intern nu ar fi de toată jenă (gunoaie, nesimțire și hărmălaie cam în toate stațiunile, fie la mare sau munte) poate am cheltui bani și prin țară. Turismul intern era susținut artificial din taxele contribuabililor prin tichetele de vacanță. Raportat la țările din jur sunt puțini străini care vin la noi în concediu, tocmai din cauza condițiilor proaste.

    Prefer să îmi fac concediu în afara țării chiar dacă e mai scump, dar măcar să primesc ceva de calitate. Mai puțin, dar mai calitativ.

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