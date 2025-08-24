Scandal în Biserica Ortodoxă. Preot acuzat că ar fi dansat pe manele, ar fi consumat alcool și că ar avea o relație homosexuală

Un preot de la Schitul Stânișoara este acuzat că a dansat pe manele, ar fi consumat alcool și că are o relație homosexuală. Dovezile au fost făcute publice de preotul Ciprian Mega, iar Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a reacționat printr-un comunicat oficial. Site-ul Actualitate.net spune că este vorba despre protosinghelul Emil Gabriel Acozmi, preot pedepsit disciplinar de biserică și trimis la Schitul Stânișoara.

Scandalul a pornit de la controversatul preot Ciprian Mega, caterisit de Episcopia Oradiei, care a făcut publice pe Facebook mai multe imagini și video-uri în care protosinghelul Acozmi Emil Gabriel apare în ipostaze compromițătoare și scandaloase pentru Biserica Ortodoxă Română.

Dacă la mine au ajuns informațiile concludente pentru paisprezece cazuri, am convingerea că, ținând cont de dimensiunea eparhiei și de tradiția monastică, arhiepiscopului Calinic i-au fost aduse la cunoștință, dacă nu sute, măcar zeci de homosexuali, care petrec din donații și din banii de la SSC.

Domnul din imagine nu este un hipster, care merge cu motorul la festivaluri, ci egumenul schitului Stânișoara, din județul Suceava!

În ianuarie 2025, arhiepiscopului Calinic i-a fost prezentat cazul unui ieromonah slujitor la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi.

Printre înregistrările și fotografiile scandaloase, Înaltpreasfinția Sa a avut ocazia să vizioneze inclusiv o secvență în care euromonahul, alături de un important stareț din aceeași eparhie (Mănăstirea P…ți), făceau liniuțe și dansau la bară, într-unul dintre cluburile lor din București. Ambii sunt protosingheli.

Postez aici doar câteva fotografii, cu strângere de inimă. Consider că înregistrările video ar depăși limita decenței, pe care doresc să o păstrez pe această pagină.

Dacă, din întâmplare, arhiepiscopul Calinic nu mai are respectivele fișiere, mă poate suna. I le voi transmite, deși le-a primit cu multă vreme înaintea mea…postează Maga

