Scandal în Bulgaria. Un prim import de floarea-soarelui din America de Sud, compromis de conținut periculos de pesticide

04 mart. 2026, 23:09, Actualitate
Primele cantități de floarea-soarelui care au ajuns din Argentina în Bulgaria au fost depistate ca fiind neconforme pentru a fi procesate pentru producția de ulei. Analizele de laborator au indicat un nivel ridicat, peste limita legală admisă, a unor pesticide periculoase, astfel că toate cantitățile recepționate au fost direcționate, sub pază, către depozite și ar urma să fie utilizate exclusiv pentru producția de biodisel. Practic, este un avertisment asupra acordului Mercosur. Practic, în loc de ulei, se va produce combustibil.

Pe data de 25 februarie, în Bulgaria au ajuns primele cantități de semințe de floarea-soarelui importate din Argentina. Acestea au fost supuse analizelor de laborator care au evidențiat niveluri excesive pentru două pesticide periculoase – malation și deltametrină.

Chiar și având în considerare marja de eroare a probelor analizate, valorile depistate rămân peste nivelurile maxime admise (LMR) conform Regulamentului (CE) nr. 396/2005 – de aproximativ trei ori mai mult decât pragul pentru malation și de aproximativ cinci ori mai mult pentru deltametrină. Astfel, proba din floarea-soarelui de proveniență Mercosur a fost declarată neconformă în ceea ce privește reziduurile de pesticide.

În legătură cu informațiile făcute publice privind depășirile constatate ale nivelurilor maxime admise (LMR) de reziduuri de pesticide la floarea-soarelui originară din Argentina, Agenția Bulgară pentru Siguranța Alimentară (BFSA) a informat că acest caz se află într-o fază activă de control. . În prezent, floarea-soarelui este descărcată și direcționată către silozuri sub pază, cu un control sporit.

Importatorul a furnizat o declarație scrisă prin care atestă că floarea-soarelui nu va fi utilizată în industria alimentară.

Pe lângă prima navă care a sosit deja, o a doua este așteptată din Argentina în zilele următoare, iar alte patru nave cu floarea-soarelui sunt deja în drum spre Bulgaria.

Contextul regional este, de asemenea, orientativ – o navă cu floarea-soarelui din Argentina a ajuns deja în România, iar în acest moment nu există informații oficiale despre rezultatele analizelor, potrivit Agroportal.bg.

