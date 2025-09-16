Prima pagină » Actualitate » Scandal într-un mall din sectorul 6. Un bărbat s-a transformat din agresor în victimă, fiind dezarmat și ÎNJUNGHIAT cu propriul cuțit de un alt bărbat

16 sept. 2025, 22:24, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ

Un bărbat a fost înjunghiat marți seara, în jurul orei 20:00, într-un complex comercial din Sectorul 6. Victima se apropiase de fosta parteneră, care era cu soțul, l-a atacat pe bărbat cu un cuțit, însă acesta l-a dezarmat și l-a înjunghiat pe fostul partener al soției în spate.

Secția 22 Poliție a fost sesizată, printr-un apel la 112 cu privire la declanșarea unei alarme de proximitate, urmată de un conflict fizic între două persoane, produs în incinta unui Complex Comercial, situat în Sectorul 6 al Capitalei.

Sesizarea indica faptul că o persoană a fost înjunghiată cu un obiect ascuțit în zona spatelui, iar polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului.

„În urma verificărilor preliminare, s-a stabilit faptul că în jurul orei 20:00, în timp ce femeia se afla împreună cu soțul său, în incinta unui complex comercial din Sectorul 6, fostul partener al femeii s-a apropiat de cei doi, manifestând un comportament agresiv. Între cei doi bărbați a izbucnit un conflict spontan, în timpul căruia fostul partener ar fi deținut un obiect ascuțit. Cei doi s-au agresat reciproc, iar în timpul altercației, soțul femeii a reușit să îl dezarmeze pe agresor și ulterior l-a agresat fizic pe acesta, fiindu-i provocate două plăgi în zona spatelui”, informează Poliția Capitalei, prin intermediul unui comunicat.

Persoanele implicate au fost depistate și imobilizate de către oamenii legii. Victima înjunghierii a fost preluată de un echipaj medical de urgență și a fost transportată la spital, pentru acordarea îngrijirilor medicale suplimentare.

Victima devenită agresor a fost dusă la sediul Secției 22 Poliție în vederea continuării cercetărilor.

În prezent, se fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun, urmând a fi sesizată unitatea de Parchet competentă.

În aceeași zi, anterior incidentului, Poliția Orașului Bragadiru a fost sesizată de către o femeie, în vârstă de 40 de ani, cu privire la faptul că fostul său partener, în vârstă de 36 de ani, s-a prezentat la domiciliul ei, din județul Ilfov și a provocat distrugeri prin spargerea unui geam. În cauză a fost emis un ordin de protecție provizoriu, cu măsura monitorizării electronice a agresorului.

FOTO – Poliția Capitalei (ARHIVĂ)

