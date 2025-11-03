Prima pagină » Actualitate » SCANDAL între doi jurnaliști. Sidonia Bogdan anunță că-l dă în judecată pe Ovidiu Vanghele. Jurnalista face apel la femeile care ar fi fost jignite de acesta s-o ajute

Bianca Dogaru
03 nov. 2025, 23:10, Actualitate
SCANDAL între doi jurnaliști. Sidonia Bogdan anunță că-l dă în judecată pe Ovidiu Vanghele. Jurnalista face apel la femeile care ar fi fost jignite de acesta s-o ajute
Jurnalista Sidonia Bogdan a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că intenționează să formuleze o plângere penală împotriva lui Ovidiu Vanghele, pe care îl acuză de „abuz asupra demnității umane”.

În mesajul public, aceasta face apel la femeile care ar fi fost agresate verbal de jurnalist să îi trimită capturi de ecran cu mesajele sau postările respective pentru a le include în dosar.

„Am rugămintea ca toate femeile care au fost agresate verbal de Ovidiu Vanghele pe internet- fie că fac parte din partide politice, fie că sunt jurnaliste, fie că au alte profesii, fie că sunt proaste sau deștepte, fie că sunt urâte sau frumoase, fie că sunt cuminți sau curve, indiferent de opiniile lor politice- dacă au capturi cu agresiunile verbale ale acestui bărbat asupra lor să mi le trimită în privat. Voi căuta un avocat și voi formula plângere penală împotriva acestui agresor pentru abuz asupra demnității umane. Am nevoie în apărarea mea de victimă de un dosar să reflecte comportamentul acestui agresor,” a transmis aceasta pe Facebook

Ovidiu Vanghele s-a remarcat în al doilea tur de scrutin când a început să înjure vedetele și influencerii că nu se aliniază pentru susținerea lui Nicușor Dan. A postat atunci un text violent și amenințător la adresa vedetelor: „Vă urmăresc. Vă caut și aveți cuvântul meu de onoare că vă prind.”

