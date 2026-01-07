Prima pagină » Actualitate » Scandal la Iași, după o nouă decizie controversată în justițe. Un proces a fost întins de procurori pe 12 ani, spre disperarea părților implicate

07 ian. 2026, 11:56, Actualitate
Scandal la Iași, după o nouă decizie controversată în justițe / foto cu caracter ilustrativ, sursa: Shutterstock

Proces cu scandal la Iași, acolo unde un bărbat din Târgu Frumos a fost sancționat drastic pentru o faptă comisă cu 12 ani în urmă, scrie Ziarul de Iași. Ani la rând, dosarul a fost uitat prin sertare, pentru ca într-un final procurorii să decidă că, de fapt, nu comisese nicio infracțiune.

Cu toate acestea, Direcția Vamală i-a aplicat o amendă de 20.000 de lei, iar de aici a ajuns cu povestea în fața instanței.

Ce spune plângerea penală

Gabriel D. a arătat în plângerea adresată Judecătoriei Pașcani că, în decembrie 2014, după o percheziție domiciliară, în locuința sa au fost găsite 118 pachete cu țigări netimbrate, de diverse mărci.

Procurorii au preluat cercetărilor, în același timp confiscând țigările.

După 11 ani, a fost emisă o ordonanță de clasare a cercetărilor, pe motiv că deținerea țigărilor de contrabandă nu reprezenta o infracțiune.

Sursa citată scrie că, cel mai probabil, procurorii au uitat atâția ani de dosarul deschis pe numele lui Gabriel D, iar între timp fapta sa a fost dezincriminată în urma unei decizii a Curții Constituționale.

Citește aici ce s-a întâmplat în instanță, acolo unde, totuși, s-a ajuns cu dosarul.

