Mara Bănică, ultimele noutăți despre Ioana Popescu: „Am reușit să o depunem la capelă”. De ce a apelat la fostul iubit al vedetei

Mara Bănică a transmis un mesaj emoționant în care oferă ultimele detalii despre înmormântarea Ioanei Popescu și a mulțumit oamenilor din mass-media care au contribuit la pregătirea funeraliilor regretatei jurnaliste. Printre oamenii de presă menționați de Mara Bănică se numără și Adrian Artene, dar și Florian Bichir sau Sorin Bălan.

Mara Bănică a anunțat, cu lacrimi în glas, că trupul neînsuflețit al jurnalistei Ioana Popescu a fost ridicat de la morgă și depus la Capela Cimitirul Berceni numărul 2. Aceasta a transmis, de asemenea, mulțumiri colegilor din mass-media care au contribuit la acest proces.

„Salut, simt nevoia să clarific câteva lucruri înainte de emisia mea de seară de la 21. 30, când o să stăm de vorbă mai pe îndelete despre situația asta cu Ioana Popescu.

Mă bucur mult că în primul rând am reușit să o depunem la capelă, la Cimitirul Berceni numărul 2. Vreau să mulțumesc pe rând unor oameni, în primul rând colegilor mei, se știu ei, Bogdan și Răzvan, apoi Soniei Trifan, lui Gazi, Oanei, prietena Ioanei, foarte bună, Mădălinei”, a precizat Mara Bănică.

Ioana Popescu a avut parte de o slujbă în ziua dinaintea înmormântării

Jurnalista a precizat că regretata Ioana Popescu a avut parte și de o slujbă religioasă ținută de părintele Emil Cărămizaru de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou.

Printre cei care și-au manifestat susținerea față de Mara Bănică, în aceste momente dificile, sunt și jurnaliștii Adrian Artene, Florian Bichir sau Sorin Bălan.

„Sunt oameni care m-au ajutat foarte mult în demersurile astea, celor de la Administrația Cimitirelor, la fel, părintelui de acolo de la Berceni 2 și bineînțeles, părintelui Emil Cărămizaru de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou care a venit astăzi la cimitir și i-a făcut slujba din preziua înmormântării. Sper din suflet să reușească să ajungă și mâine. Lui Adi Artene la fel. Sunt totuși colegi de-ai noștri care m-au susținut fie și cu o vorbă bună.

Uite și Florian Bichir m-au impresionat foarte tare cuvintele lui de la telefon și știe că-l pup. Lui Sorin Bălan, Nataliei Mateuț adică sunt lucruri care au contat foarte mult pentru mine, dar cel mai mult a contat faptul că am reușit să fac lucrul ăsta”, a afirmat Mara Bănică.

Mara Bănică a apelat la fostul iubit al Ioanei Popescu când a mers la morgă

Jurnalista a precizat că, în momentul când a mers la morgă și a fost nevoită să recunoască trupul Ioanei Popescu, a apelat la ajutorul fostului iubit al regretatei vedete, întrucât nu s-a simțit în stare să facă un astfel de gest.

„E adevărat că la morgă de dimineață l-am luat pe acest domn, care a fost o perioadă scurtă cu Ioana, în ultima vreme, pentru că vă spun sincer, n-am avut inima și n-aș fi avut puterea să intru într-o morgă să recunosc un om. N-am putut să fac asta nici la tatăl meu, atunci când s-a dus și am avut un blocaj și atunci a făcut el lucrul ăsta.

Am primit tot felul de mesaje și despre domnul ăsta, dar vorbim”, a mai adăugat Mara Bănică.

FOTO: Facebook