Scandal legat de apa de la robinet într-un cartier nou din Valea Lupului. „O să merg cu găleata să bem...”

Situație tensionată în complexul IRISS din Valea Lupului. Un ieșean se plânge de calitatea apei pe care o plătește, spune el, la tarife de top.

Într-o sesizare transmisă pe adresa redacției Ziarul de Iași, locatarul povestește că filtrele de bumbac se înnegresc în câteva zile din cauza sedimentelor și cere explicații publice de la ApaVital.

Omul afirmă că depunerile ar fi început să îi afecteze și electrocasnicele din casă.

Costurile cu apa le consideră tot mai mari în raport cu situația în care se regăsește, de fapt.

Mai mult, bărbatul povestește că soției sale i-ar fi apărut iritații în zona gurii în ultima perioadă, de la apa de la robinet.

Omul amenință că va face plângere la Direcția de Sănătate Publică.

În replică, ApaVital afirmă că, potrivit analizelor de laborator, apa furnizată în zonă este potabilă și respectă toate normele legale.

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