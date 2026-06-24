Prima pagină » Actualitate » Scandal legat de apa de la robinet într-un cartier nou din Valea Lupului. „O să merg cu găleata să bem…”

Scandal legat de apa de la robinet într-un cartier nou din Valea Lupului. „O să merg cu găleata să bem…”

Scandal legat de apa de la robinet într-un cartier nou din Valea Lupului. „O să merg cu găleata să bem...”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Situație tensionată în complexul IRISS din Valea Lupului. Un ieșean se plânge de calitatea apei pe care o plătește, spune el, la tarife de top.

Într-o sesizare transmisă pe adresa redacției Ziarul de Iași, locatarul povestește că filtrele de bumbac se înnegresc în câteva zile din cauza sedimentelor și cere explicații publice de la ApaVital.

Omul afirmă că depunerile ar fi început să îi afecteze și electrocasnicele din casă.

Costurile cu apa le consideră tot mai mari în raport cu situația în care se regăsește, de fapt.

Mai mult, bărbatul povestește că soției sale i-ar fi apărut iritații în zona gurii în ultima perioadă, de la apa de la robinet.

Omul amenință că va face plângere la Direcția de Sănătate Publică.

În replică, ApaVital afirmă că, potrivit analizelor de laborator, apa furnizată în zonă este potabilă și respectă toate normele legale.

Citește continuarea pe Ziarul de Iași

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu sesizează dilema politicii românești – dacă țara este lăsată pe mâna sorosiștilor sau Nicușor Dan intervine în proces
11:00
Crin Antonescu sesizează dilema politicii românești – dacă țara este lăsată pe mâna sorosiștilor sau Nicușor Dan intervine în proces
INCIDENT „Regele TikTok-ului” a fost săltat de mascați după ce s-a dat drept Piedone și a controlat magazine. Cum a fost prins
10:35
„Regele TikTok-ului” a fost săltat de mascați după ce s-a dat drept Piedone și a controlat magazine. Cum a fost prins
MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu: „Este clar că Nicușor nu vrea să le facă pe plac progresiștilor, doar pentru că l-au susținut în campania electorală”
10:30
Crin Antonescu: „Este clar că Nicușor nu vrea să le facă pe plac progresiștilor, doar pentru că l-au susținut în campania electorală”
INCIDENT O femeie din Bihor a ajuns la spital după ce un capac de la rețeaua de gaz, desprins de pe carosabil, a lovit-o în față. Cum s-a produs incidentul
10:12
O femeie din Bihor a ajuns la spital după ce un capac de la rețeaua de gaz, desprins de pe carosabil, a lovit-o în față. Cum s-a produs incidentul
ACTUALITATE George Simion, învins de progresiști? Crin Antonescu: „AUR a ratat o excelentă ocazie de a câștiga bătălia credibilității politice”
10:00
George Simion, învins de progresiști? Crin Antonescu: „AUR a ratat o excelentă ocazie de a câștiga bătălia credibilității politice”
TRADIȚIE De ce Ziua Universală a Iei este sărbătorită pe 24 iunie și ce simbolizează piesa vestimentară din portul popular
09:32
De ce Ziua Universală a Iei este sărbătorită pe 24 iunie și ce simbolizează piesa vestimentară din portul popular
Mediafax
Examen cu capcane? Ce subiecte au primit elevii la Evaluarea Națională la Matematică
Digi24
Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul 2026: Ce nu este bine să faci pe 24 iunie. Obiceiurile păstrate de români
Cancan.ro
BREAKING. Avem subiectele de la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile
Prosport.ro
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și ce a decis
Adevarul
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
Mediafax
Mulți se laudă cu asta. Medicii spun că poate fi un motiv de îngrijorare
Click
Caz de canibalism la Serviciul de Ambulanță din Budapesta. Ancheta șoc: Organe umane găsite acasă la un angajat
Digi24
O nouă amenințare pe litoralul european: Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește odată cu încălzirea mărilor
Cancan.ro
Adi Sînă, prima reacție după ce s-a aflat că ar divorța de Anca Serea. Ce mesaj subliminal a transmis
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Julia Chelaru din trupa Exotic. S-a îngrășat enorm după divorț! Acum e de nerecunoscut, la 50 de ani
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Mini compresorul Crivit de la Lidl: gadget esențial pentru biciclete la preț mic
Descopera.ro
Ce-ar putea fi „zumzetul” misterios auzit de oameni din întreaga lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este Interpol?

Cele mai noi

Trimite acest link pe