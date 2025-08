SCANDAL provocat de un „suveranist” într-un spațiu amenajat pentru grătare. Mai mulți ucraineni, goniți agresiv: „Noi suntem stăpâni aici, în România”

Un videoclip în care un bărbat român le cere agresiv mai multor cetățeni ucraineni să părăsească un loc public amenajat pentru grătare a devenit viral pe rețelele sociale, stârnind reacții aprinse. Românul revendică „pământul românesc” și le transmite celor vizați că „nu sunteți bineveniți. Afară! Acum!”.

Incidentul a fost filmat chiar de cel care, cu un ton autoritar, le cere unor ucraineni să părăsească un spațiu de relaxare tip camping, unde mai multe persoane petreceau timpul în aer liber.

„Noi suntem stăpâni aici, în România. Aia trebuie să înțelegeți voi”, spune bărbatul, în timp ce le blochează accesul celor trei tineri care veniseră cu o mașină înmatriculată în străinătate.

La un moment dat, unul dintre bărbați afirmă că este cetățean român și că se află într-un spațiu public, dar cel care filmează insistă că ar fi „proprietarul” terenului public și le cere tuturor să plece.

„Nu sunteți bineveniți aici. Hai, la revedere!”, spune acesta, adresându-se direct tânărului care susține că este român, scrie Cuget Liber.

Între timp, unul dintre ceilalți bărbați, care nu pare să înțeleagă limba, ascultă uimit, cu mâinile în buzunare.

Atacuri generalizate la adresa refugiaților de război din Ucraina

Discuția capătă accente ostile, iar bărbatul începe să aducă acuzații generalizate la adresa ucrainenilor: „Prea multe măgării ați făcut pe unde ați umblat. (…) V-au ajutat românii și după aia ați sărit în capul lor: i-ați scos afară și i-ați nenorocit”, afirmă acesta, înainte să adauge: „Ce fac ucrainenii e foarte rău.”

Întrebat de un membru al grupului, în limba engleză, dacă este într-adevăr proprietarul locului, bărbatul răspunde scurt: „Yes. You can go now.”

Finalul clipului arată cum unul dintre tineri, care spune că este român, le explică celorlalți doi în limba engleză că este vorba despre un loc public și că au dreptul să stea acolo, inclusiv să parcheze mașina.

În ciuda acestor explicații, bărbatul continuă să-i bruscheze verbal și le cere să sune la poliție, fiind convins că are dreptate.

Reacții virulente în mediul online

Clipul a adunat peste 700 de comentarii pe rețelele sociale, împărțind internauții în două tabere.

Unii au condamnat vehement comportamentul agresiv al bărbatului, în timp ce ații s-au poziționat de partea sa.

„Nu ești tu în măsură să hotărăști cine vine și cine pleacă. Să-ți fie rușine!” „Dacă vrei schimbare, caută în altă parte, nu la sărmanii oameni.”

Alții, însă, i-au dat dreptate: