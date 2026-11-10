Alexandru Nazare anunță eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri și exclude noi măriri de taxe în 2027

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că de anul viitor companiile nu vor mai plăti impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), după ce acesta a fost redus anul acesta. Nazare a susținut și că Guvernul nu intenționează să mărească taxele în 2027, dar avertizează că evitarea unor noi măsuri fiscale depinde de reducerea cheltuielilor de la stat.

Alexandru Nazare a explicat marți, în cadrul unui eveniment, că eliminarea acestui impozit face parte din eforturile Guvernului de a renunța la taxele care descurajează investițiile și dezvoltarea economică.

„Am reușit, după niște luni bune de discuții, să obținem o reducere a IMCA în 2026. Astăzi, la un an distanță, pot să vă spun că 2027 va fi primul an fără IMCA și ne dorim, pe cât posibil, să renunțăm la toate aceste taxe toxice care descurajează dezvoltarea, descurajează investițiile și care ne-au afectat foarte mult în ultimii ani. Dovadă că și creșterea economică a decelerat începând cu anul 2021. Nu vom putea face acest lucru decât dacă ținem sub control cheltuielile. Bugetul nu poate fi o simplă însumare a tuturor nevoilor de finanțare. Bugetul trebuie construit responsabil”, a subliniat Alexandru Nazare.

Fără creșteri de taxe anul viitor, dar cu noi măsuri fiscale condiționate de reducerea cheltuielilor

În privința fiscalității generale de anul viitor, Alexandru Nazare a reiterat că Guvernul nu are în vedere introducerea unor majorări de taxe. Oficialul nu a oferit, însă, o garanție necondiționată, explicând că menținerea actualului nivel de impozitare trebuie susținută prin măsuri efective de reducere a cheltuielilor bugetare.

„Nu cred că ar fi bine pentru România să avem o creștere de taxe în 2027, pentru că vrem să avem creștere economică. Nu vrem măsuri care să afecteze creșterea economică, dar, pe de altă parte,avem nevoie de măsuri pe cheltuieli și nu doar de declarații. Avem nevoie de acțiuni concrete, de acte concrete, de texte concrete care să fundamenteze și să facă credibilă reducerea cheltuielilor”, a afirmat ministrul Finanțelor.

Acesta consideră că România trebuie să își continue traiectoria de reducere a deficitului bugetar, fără să afecteze perspectivele de creștere. În acest sens, a cerut mai multă disciplină în gestionarea fondurilor publice și o selecție atentă a investițiilor finanțate de stat.

Avertisment privind ratingul de țară al României

Alexandru Nazare a atras atenția că modul în care va fi construit bugetul pentru anul viitor este esențial și pentru menținerea ratingului de țară. Potrivit ministrului, România trebuie să prezinte un plan fiscal credibil pentru a evita o eventuală retrogradare în primele trei luni din 2027.

„Este vital pentru România ca bugetul pe 2027 să fie credibil, ca să evităm un potențial downgrade în ianuarie, februarie și martie. Prin protejarea ratingului, practic protejăm fiecare român în parte,protejăm economiile fiecărui român, investițiile fiecărui român și locul de muncă al fiecărui român. O pierdere a calificativului de investiții ar avea efecte catastrofale pentru economie”, a avertizat oficialul guvernamental.

Pregătirea bugetului și perspectivele economice pentru 2027 au fost discutate, de altfel, la Bruxelles,de ministrul Finanțelor cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie, și cu Wopke Hoekstra, comisarul european pentru climă.