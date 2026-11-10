Imagini surprinse pe șantierele Autostrăzii Bacău-Pașcani. Șeful CNAIR anunță că au fost mobilizați 1.000 de muncitori și 800 de utilaje pentru a finaliza lucrările în 2026

Cristian Pistol, directorul General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a publicat noi imagini surprinse pe șantierele Autostrăzii Moldovei A7. Șeful CNAIR a precizat că au fost mobilizați 1.000 de muncitori și 800 de utilaje pentru a finaliza lucrările în 2026. Asigurarea finanțării, precum și vremea reprezintă doi factori care stau la baza finalizării lucrărilor.

Cele două loturi ale Autostrăzii Bacău-Pașcani au ajuns la un stadiu de execuție de 80%, respectiv 65%. Constructorul român UMB lucrează cu 1.000 de muncitori și 800 de utilaje pentru a finaliza lucrările în 2026. De altfel, Cristian Pistol a anunțat că finalizarea acestor lucrări depinde de 2 factori. Și anume, de asigurarea finanțării și de condițiile meteorologice.

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Șeful CNAIR a publicat imagini de pe șantierele Autostrăzii Moldovei

Contractele au o valoare totală de 2,92 miliarde de lei, fără TVA. După epuizarea finanțării prin PNRR, CNAIR a cerut bani de la bugetul de stat pentru continuarea lucrărilor.

„Imagini de pe șantierele Autostrăzii Moldovei (#A7)!

Loturile 1 și 2 ale Autostrăzii Bacău – Pașcani, în total 49,3 km, avansează constant.

Lotul 1 (Săucești – Trifești), de 30,3 km, a ajuns la 80%, iar lotul 2 (Trifești – Gherăești), de 18,99 km, a ajuns la 65%.

Constructorul român (UMB) a mobilizat 1.000 de muncitori și 800 de utilaje pentru a finaliza lucrările anul acesta. Se lucrează intens la structura rutieră, poduri, spații de servicii, sisteme ITS, parapete de protecție și marcaje rutiere.

Valoarea celor două contracte este de 2,92 miliarde de lei (fără TVA).

Finanțarea prin PNRR a acoperit lucrările executate până la 31 august 2026, iar pentru continuarea acestora CNAIR a solicitat alocarea sumelor necesare de la bugetul de stat.

Finalizarea în 2026 depinde acum de asigurarea finanțării și de condițiile meteorologice din perioada următoare”, a notat Cristian Pistol pe Facebook.

Sursă video: Facebook Cristian Pistol