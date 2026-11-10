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Convoiul Ursulei von der Leyen a fost atacat cu ouă în orașul Varna de susținătorii partidului pro-rus „Renașterea”. Protestatarii o consideră pe șefa Comisiei Europene un „sol al războiului”

Convoiul Ursulei von der Leyen a fost atacat cu ouă în orașul Varna de susținătorii partidului pro-rus „Renașterea”. Protestatarii o consideră pe șefa Comisiei Europene un „sol al războiului”
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Un protest ad-hoc organizat împotriva vizitei președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avut loc marți în fața Academiei Navale „Nikola Vapțarov” din Varna. Un grup de protestatari format din susținători ai partidului pro-rus „Renașterea” a început să arunce cu ouă, fructe și legume în mașini.

Potrivit Televiziunii Naționale Bulgare, protestul, organizat de susținătorii partidului „Renașterea”, s-a desfășurat sub sloganul „Varna vrea pace, nu război!”. De asemenea, aceștia au scandat împotriva politicilor Uniunii Europene și au cerut ca Ursula von der Leyen să părăsească imediat țara deoarece este un „sol al războiului”.

Șefa Comisiei Europene s-a întâlnit la Academia Navală cu prim-ministrul Rumen Radev, unde au discutat despre problema de securitate în regiunea Mării Negre, dar și despre incidentele repetate cu drone rusești asupra navelor comerciale din regiune.

Un incident similar a avut loc cu un an în urmă, în localitatea Sopot din Bulgaria. Ursula von der Leyen a efectuat la acel moment o vizită la uzina militară de stat VMZ Sopot, pe fondul eforturilor Bruxelles-ului de a impulsiona producția de apărare și sprijinul militar pentru Ucraina. La acel moment, activiștii partidului naționalist și eurosceptic „Renașterea” au blocat accesul către fabrică, au aruncat cu ouă și au afectat o mașină oficială în care credeau că se află Ursula.

Partidul „Renașterea” din Bulgaria urmează o politică de extremă dreapta, profund naționalistă, eurosceptică și pro-rusă. Aceștia se opun profund ajutoarelor militare acordate Ucrainei, cer scoaterea țării din NATO și blocarea integrării europene depline a țării. Aceștia organizează adesea acțiuni de stradă și proteste flash pentru a atrage atenția presei.

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