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SRI face angajări. Ce posturi sunt libere și care sunt condițiile

SRI face angajări. Ce posturi sunt libere și care sunt condițiile
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Serviciul Român de Informații (SRI) recrutează personal și le propune celor interesați o carieră în cadrul instituției. Potrivit anunțului publicat pe site-ul oficial, instituția caută candidați cu pregătire profesională în domenii de interes, inteligență peste medie, cultură generală solidă și capacitate ridicată de învățare. Cei care vor să devină angajați ai SRI trebuie să îndeplinească o serie de condiții legale și profesionale, iar statutul de cadru militar presupune și anumite restricții privind drepturile și libertățile individuale.

Ce profil de candidați caută SRI

Reprezentanții instituției susțin că își doresc să atragă persoane din medii profesionale și sociale diverse, cu experiențe și competențe complementare. SRI pune accent pe adaptabilitate, discreție, responsabilitate și capacitatea de a răspunde provocărilor unui mediu de securitate în continuă schimbare.

„Dacă dai atenția cuvenită detaliilor, dacă ești exigent cu tine și cu ceilalți deopotrivă, dacă ești determinat, consecvent și tenace în atingerea obiectivelor și dacă Patriotism, Onoare și Profesionalism sunt pentru tine mai mult decât niște simple cuvinte, vrem să ne fii coleg”, se arată în prezentarea publicată de instituție.

SRI precizează că experiența profesională într-un domeniu de interes reprezintă un avantaj pentru candidați. Printre criteriile specifice de selecție se numără inteligența peste medie, un nivel superior de cultură generală, competențele lingvistice, interesul pentru dezvoltarea continuă și capacitatea de învățare.

De asemenea, candidații trebuie să aibă o stare bună de sănătate fizică și psihică și să obțină avizele medicale și psihologice necesare. Pentru anumite posturi sunt importante și abilitățile de comunicare și relaționare, capacitatea de analiză și sinteză, creativitatea, spontaneitatea și rezistența la stres.

Condițiile obligatorii pentru angajarea în SRI

Potrivit criteriilor generale de încadrare prezentate de instituție, persoanele care vor să lucreze în cadrul SRI trebuie să îndeplinească mai multe condiții:

  • să aibă cetățenie română și domiciliul stabil în România;
  • să nu fie cercetate, urmărite sau judecate penal și să nu fi primit o condamnare penală;
  • să nu facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice, după încadrarea în instituție;
  • să nu dețină calitatea de asociat unic și să nu participe direct la administrarea sau conducerea unei societăți comerciale, după angajare;
  • să aibă studii universitare de licență, absolvite la o instituție de învățământ superior acreditată. Pentru anumite posturi sunt necesare studii postuniversitare, în timp ce pentru altele sunt suficiente studiile liceale.

O altă condiție vizează consumul de substanțe stupefiante, psihotrope sau cu efecte psihoactive ori dopante, aflate sub control național sau internațional. SRI precizează că evaluează cu atenție eventualele interacțiuni anterioare ale candidaților cu astfel de substanțe.

Instituția atrage atenția că lipsa sincerității în orice etapă a procesului de selecție reprezintă principalul motiv pentru respingerea unei candidaturi.

Un alt aspect important este disponibilitatea candidaților de a lucra în orice zonă a țării, în funcție de nevoile instituției.

Ce posturi sunt disponibile

În cadrul Serviciului, candidații pot opta pentru funcțiile de ofițer operativ, ofițer analist până la data de 31 decembrie 2026. SRI mai angajează, prin încadrare directă, specialiști în comunicații, management și IT, ingineri, psihologi, precum și specialiști în domenii administrative.

Ce beneficii oferă instituția

SRI prezintă o serie de avantaje pentru persoanele care aleg o carieră în cadrul serviciului de informații. Printre acestea se numără programul flexibil de lucru, cu un program standard de opt ore pe zi sau unul adaptat specificului activității, precum și accesul la servicii medicale gratuite în unitățile sanitare proprii.

Lista beneficiilor include:

  • decontarea chiriei, în anumite condiții și în limita unui plafon maxim;
  • acces la spații proprii de cazare și recreere în zone turistice din România;
  • acces gratuit la săli de sport din rețeaua instituției;
  • participarea la conferințe, cursuri și ateliere de dezvoltare personală;
  • implicarea în proiecte de responsabilitate socială, alături de ceilalți angajați.

Reprezentanții SRI susțin că instituția oferă oportunități de dezvoltare profesională și sprijin pentru dobândirea unor competențe noi, inclusiv în domenii complementare specializării fiecărui angajat.

Ce restricții presupune o carieră în SRI

Dincolo de beneficii, angajarea în cadrul SRI presupune și obligații specifice statutului de cadru militar, reglementat prin Legea nr. 80/1995, precum și reguli interne care țin de natura activității instituției.

Astfel, angajaților le este interzis să facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice și să desfășoare propagandă în favoarea acestora ori a unui candidat independent. De asemenea, aceștia nu pot candida pentru funcții în administrația publică locală, Parlamentul României, Parlamentul European sau pentru funcția de președinte al României. Participarea la grevă este, de asemenea, interzisă.

Există și restricții privind exprimarea publică a opiniilor politice sau a unor opinii contrare intereselor României și forțelor armate. Cadrele militare nu pot prezenta public informații cu caracter militar, cu excepția persoanelor care au atribuții în acest sens.

Participarea la mitinguri, demonstrații, procesiuni sau întruniri cu caracter politic ori sindical este interzisă, cu excepția situațiilor în care participarea are loc în cadrul unei misiuni.

În plus, angajații trebuie să respecte obligații stricte de discreție în ceea ce privește activitatea profesională și să păstreze secretul de stat și secretul de serviciu. Deplasările în străinătate au loc în condițiile stabilite prin regulamentele instituției.

SRI subliniază că nu oferă doar un loc de muncă, ci o carieră într-un sistem în care performanța profesională, discreția și loialitatea față de instituție reprezintă condiții esențiale.

Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.

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